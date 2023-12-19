身份互換！吳嘉禧做P1X3L主持　驚被Phoebus叫Auntie

男團P1X3L今日（19日）到葵涌為音樂會演出，吳嘉禧則擔任活動主持。P1X3L表示將會唱6首歌，問到可會唱聖誕歌應節？他們指選曲上有聖誕氣氛，又笑指以自己當禮物給粉絲拆。他們透露聖誕節將一起拍節目，亦會抽空私下相約一起吃飯做冬：「係入行以嚟嘅傳統。（淨係3個男人？）會約埋同事同圈中朋友。」問到屆時可會交換禮物？Marco（葉振弘）笑謂：「上年畀George（區鎮灝）破壞咗啦，佢放我哋飛機，我哋滿心歡喜帶晒禮物，結果等佢等到6點鐘都冇出現。」他更扮好嬲和小器，笑稱今年不再交換禮物。

3子表示近期唱現場機會多了，坦言希望明年能成功開騷，若成事一定會多出幾首歌，他們表示一直向公司爭取，直言公司亦有和他們傾過，問到心儀場地？3子期望能於九展或麥花臣演出：「始終九展係我哋主場，聽講話要拆，當然想喺拆之前開騷留念。」

至於吳嘉禧就表示上次與P1X3L合作時，對方是主持而自己是上節目派歌，今次輪到她當主持，又大爆與各成員早有淵源：「Phoebus算係以前師弟，佢喺Super Girls嘅MV出現過，係好耐以前嘅事！而George就更加耐，當年Super Girls做校園騷嗰陣，佢係嗰間學校嘅學生，當時Regen（張惠雅）仲同我哋講呢個學生好靚仔，哈哈！」她表示Regen因為認得他，故於社交網提起。問到會否相認？她笑謂：「唔想聽到佢哋講由細睇我唱歌長大呀！唔叫我Auntie已經好畀面！」她表示聖誕會與朋友過，日前迎接了35歲生日的她，透露早前領養了狗狗，開心家中多了新成員跟她過生日和過節，她指狗狗很嗲她，笑言自己變得更「黐家」，每當收工便急於回家見牠。