東冲有料到：冲遊東京

標題所指的並非全新旅遊節目，而是我剛剛到了日本東京旅遊，順便為自己的社交媒體拍片。

今趟旅程入住了三間酒店，住宿環境一間比一間好，當然也一間比一間的貴。最後兩晚入住了新加坡品牌開設的BELLUSTAR TOKYO，位置在新宿的一幢大樓之上。我將這幢建築稱為「一樓十星」，建築內有兩間由同一集團經營的酒店，一間是走型格潮人路線的五星酒店，而另一間BELLUSTAR TOKYO更係超五星。我入住後者的Studio King客房，房間超闊落，採用了落地玻璃設計，可一望無際飽覽新宿的繁華景致。更令人詫異的是酒店的Lounge，一般酒店的Lounge會有職員為客人供應食物或提供Check-in及Check-out服務，而且往往有時間限制，並要入住較昂貴房間才能使用。這裏的Lounge是24小時開放的，雖然沒有職員，但下午茶及黃昏時段分別有點心及雞尾酒供應，其他時段則提供咖啡、茶及小食，不過這些都是「配菜」，真正的「主菜」是Lounge位處40多樓，可居高臨下看盡對出的美景，視覺絕對震撼。

由於酒店是新開的，加上房租也不算便宜（每晚約74,900日圓，約HK$4,120），我入住的兩天在Lounge也不見其他住客或職員現身，沒有尷尬及打擾別人的考慮下，我甚至出動了腳架到這裏自拍，拍攝過程非常盡興。

這次東京之旅沒有太多血拼，反而拍攝了好多片段。入住的三間酒店各有特色，這間BELLUSTAR TOKYO絕對係一生要住一次之選，除了上述提及的優點，酒店還位處新宿最旺的地點，離開酒店馬上找到不同的食肆，非常方便就腳。而且還有機場巴士直達酒店樓下、私隱度甚高等優點，所以有機會絕對值得入住。

這次東京之旅入住的三間酒店全部自費入住，但住得開心、影得開心。

胡慧冲