團圓賀冬至　主題菜新菜任揀

冬至將至，這日一家人齊齊食飯過節實屬傳統。坊間除有傳綷的主題中菜，還因應冬日推出新菜式，同樣適合一家人慢慢歎。

熱鬧宴會

以前的飲宴場合，人氣鼎盛又熱鬧，尖東唯港薈特別於12月22日當晚在1樓宴會廳推出只此一場的8道菜「冬至饕餮盛宴」，當中包括雞樅菌凍珊瑚蚌配田園凝脂蔬菜、鴻運BB沙嗲乳豬、關西遼參蟲草花燉鴨湯和「生財」鮑魚八寶鴿等，現場還有無限供應的自助甜品，法式焦糖燉蛋、黑森林蛋糕、雪糕和順德薑汁撞奶等約20款自助甜品任你食，現場還設有獎問答遊戲和表演，一大班人慶祝，夠晒熱鬧。

高級食材入饌

冬至想宴客親朋，高質食材入饌最體面。中環唐人館於12月16日至24日推出冬至套餐，內有三十年老陳皮菊香燴蛇羹、古法鮑魚角切扣羊腩煲、濃湯花膠菜膽雞、生拆蟹粉香煎小黃魚和三蝦浸豆胚，品嘗過當季黑松露生炒臘味糯米飯後，來一口頂級血燕唐粉和蜂蜜黑糖糕，最是圓滿。

靚景伴食

搵餐廳食飯，精緻的景色和裝濱也會加分，尖沙咀胡同於12月15日至22日推出4人享用的6道菜冬至晚宴，菜式有魚籽煎鵝肝熏蛋、北園松子魚和胡麻子蝦球等，12月23日至30日的6道菜聖誕晚宴則有必吃的鎮江糖醋龍蝦、法葱燒安格斯牛柳和芝麻蝦脆多士等，高空賞景再享用晚餐，分外美味。中環The Chinese Library有華麗裝潢，於12月22日至30日推出8道菜節日晚宴，當中有蟹粉燴花膠扒及和牛肉汁燒蘿蔔等，客人亦可額外添加如黑蒜醬香酥肉及阿拉斯加蟹肉冬粉煲等特色菜，同樣吸引。

順德風味

順德菜式一向有保證，南海小館於12月16日至24日推出冬至套餐，就有不少傳統菜。先來一碗順德拆魚羹暖胃，緊接就是香口的順德煎魚嘴、軟腍的葱燒婆伴柚皮，主菜有薑蓉煎蒸冧哥魚和家鄉碌鵝，最後以樂從魚腐浸時蔬和生炒臘味糯米飯作結，感受地道滋味。

預訂有折

經濟低迷，吃冬至菜都想平靚正，12月14日至24日，聚聚推出4位及6位的冬至套餐，4位用有荔枝蝦丸配吉列廣島蠔、XO醬翡翠鳳尾蝦蚌片、姬松茸螺頭燉花膠、招牌菠蘿咕嚕肉和沙薑鹽焗雞等菜式，6位用則有豐富的四小碟、高湯虎蝦燴伊麵、七彩豆花濃蝦羹、羊肚菌松露翡翠炒珍寶玉帶、古法蒸原條沙巴和風味孜然手抓骨等，客人如提早預訂，會有約85折的預訂優惠。同時間，餐廳於現時至2024年2月16日推出嘗聚鮑魚盆菜，內有蠔皇8頭鮑魚、珍寶虎蝦、鱈魚花膠和紅燒原隻大豬手等，預訂盆菜的話，會送1份臘味糯米飯。

懷舊風味

冬至聚餐，很多時都有長輩齊齊享用，一些傳統懷舊菜就最好不過。香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18近日推出多款冬日懷舊美饌，作為暖身菜的黃酒薑汁雞子煮桶蠔，以美國桶蠔代替雞生腸，味道獨特。花螺紅芽芋仔燜鵝掌翼，軟滑鹹香。另外還有禮雲子炒柚皮、粉葛燜土豬肉和黑胡煎焗老虎蝦等，甜品有椰子芋頭雪糕、芝麻卷和酸車厘子相思梅雪葩等，傳統和新派配搭兼備。此外，酒店於12月推出多項節日餐飲，如咖啡廳有聖誕節慶自助餐和聖誕美點下午茶，除夕晚有現場音樂演奏，付款客人可免費獲贈精選有氣葡萄酒一杯。