張繼聰孖梁釗峰張進翹搞音樂會　帶埋私人物品上台表演

歌手張繼聰、梁釗峰及張進翹（Mansonvibes）將於明年1月25日假旺角麥花臣場館舉行《小圓台音樂會》，佢哋形容今次係代表三個唔同年齡組合嘅男性，以一致目標，營造一個拉近同觀眾距離，又充滿親切感嘅音樂會。張繼聰表示：「我哋亦係呢個圈唔同年資嘅表演者，三個土生土長嘅香港人，用音樂去表達呢個地方同人生嘅睇法，好有趣。」

張繼聰、梁釗峰及Mansonvibes透露音樂會除咗會選唱自己嘅歌曲，亦會有Crossover，不過佢哋想保持神秘感，所以大賣關子，張繼聰笑言今次最想「吸粉」，佢笑稱:「我啲樂迷嚟到會聽佢哋嘅歌，佢哋嘅樂迷又會聽我嘅歌，Manson嘅樂迷應該啱啱大學畢業，佢哋又可以接觸我嘅音樂，係互相吸粉絲嘅機會，做呢行名利最緊要。」

屆時舞台將會擺放一個小圓枱，三位歌手分別會帶一樣私人物品上台，並會以最舒服嘅狀態演出，釗峰表示：「我會帶一張地氈去，因為好多時我入到錄音室都會除鞋，掂住地氈會有種安全感，一個好舒服嘅地氈，會令到我自在啲，到時仲會除埋鞋唱歌。」張繼聰則講:「佢哋唱歌時，我哋都會喺台上，我會一路煮咖啡一路聽佢哋唱歌，享受音樂嘅另一種舒服狀態。」釗峰即興奮表示：「唱歌時見住你沖咖啡，我都會Chill啲。」Manson則會帶一隻毛公仔上台，佢話：「象徵我細個嘅想像朋友，會再Free啲。」

今次音樂會，讓張繼聰回憶起初出道時走酒吧騷嘅血淚史，佢表示：「嗰時去酒吧騷，通常啲人都唔係睇你，我哋係做嘉賓同暖場，啲人嘅嘴臉全部睇得好清楚，當你好情深款款唱緊，見到有人藐你，個打擊都幾大，都未唱就已經叫你收皮，心諗唱埋先啦，最多唱快啲囉！」釗峰亦表示：「都幾大壓力，我未試過唱酒吧，喺街唱歌時，企嘅人一係走一係留，留低即係有興趣聽你唱，酒吧就硬食。」

場地：No Work On Island

張繼聰

Makeup：Nicol Chau

Hair：Matt Chau

Wardrobe：Petrolhead

梁釗峰

化妝：Karen Ma

服裝：Vivienne Westwood

Mansonvibes

Makeup&Hair：＠kahocheng_upton

Wardrobe：＠aiglehongkong ＠aigle