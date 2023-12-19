新聞女王︱黃宗澤客串疑團解開　竟然係佘詩曼親自欽點？

無綫台慶劇《新聞女王》星期五晚（22日）將一連播出兩小時大結局，由於內地播放平台已經播出《新聞女王》大結局，黃宗澤（Bosco）的驚喜亮相及其劇中對白：「我對你呢個新聞女王有興趣，因為喺我領域，只有國王，冇女王」，令外間認為是刻意為續集鋪路。對此總監製鍾澍佳親自拆解相關疑團，除強調Bosco是純彩蛋，安排Bosco出鏡是為了圓阿佘心願：「因為阿佘同我講TVB咁多多男演員，只有一個Bosco她從來冇合作過，然後我就打電話畀Bosco，問佢得唔得閒，佢就幫我哋客串咗一場戲。」

劇集去到尾聲高潮疊起，除了「黑化」的李施嬅與馬國明聯手搞到翻天外，佘詩曼亦因十年前的賊王事件由高處直跌谷底，名聲大受影響要開記招宣布辭職兼退出新聞界。觀眾亦相當欣賞龔慈恩運籌帷幄的眼神與饒有深意的笑容，看到直呼心寒，更指她單憑這個眼神已能穩奪今屆最佳女配角，網民說：「似足魔鬼引誘賣靈魂」、「方太個樣好奸」、「睇到個心有少少寒」、「好似永遠對住你笑，笑到你心寒」。

「飛爺」鄧智堅劇中角色在內地及香港掀起「奶茶旋風」，內地網民笑言看了《新》後都有股莫名想喝珍奶的衝動。問到他劇集播出後有否引來真的奶茶代言商機，他笑言沒有：「我反而希望有心血管健康，同防糖尿等等嘅supplement公司可以搵我拍廣告啦。」