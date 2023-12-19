自願醫保計劃　早買早安心

年輕人要未雨綢繆 及早選擇合適的自願醫保計劃認可產品

【特約報道】不少年輕人認為自己身體好，很少機會患上嚴重的疾病，總抱持年輕就不需要醫保的想法；其實世事難料，若果未有醫保保障，到有需要住院或接受手術時，就會大失預算。假如你帶病投保，保險公司可能不接受你的投保申請，或需按健康狀況收取附加保費及/或加設個別不承保項目。

自願醫保計劃認可產品保證續保至100歲，保單生效後即使患病或曾索償，都不需要在續保時重新核保。好好為自己規劃，及早購買醫保是明智之舉。

早買醫保早安心

年輕人剛踏入社會工作，就應該及早為未來做好準備，避免因突如其來的醫療開支而大失預算；即使有公司醫保，也需要揀份適合自己的自願醫保傍身，以免轉工時可能會失去醫療保障。

自願醫保計劃有何吸引之處?

自願醫保計劃下的認可產品由醫務衞生局認可。認可產品必須符合多項標準產品特點的基本要求，以提升對消費者的保障。

自願醫保計劃認可產品多元化

自願醫保計劃認可產品可分為標準計劃和靈活計劃。標準計劃提供基本的住院保障；而靈活計劃則在標準計劃以上再增加具彈性的附加保障，例如更高的保障額、更闊的保障範圍和附加額外醫療保障等。

精明投保要留意：

•受保人一般年紀愈輕，保費愈平

•當自願醫保計劃保單生效後，不論受保人健康狀況有否改變，自願醫保均保證續保至100歲，給你長遠保障

•若你帶病投保，保險公司可能要收取附加保費及/或加入個別不保事項，再復發有機會不獲賠償，甚至不受保

•自願醫保計劃認可產品之保障範圍涵蓋投保時未知的已有疾病、日間手術、訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療等等，是你健康路上的強大後盾

•自願醫保計劃認可產品分為標準計劃和靈活計劃，你可按個人需要和預算選擇合適的認可產品

•自願醫保計劃官方網站及保險公司網頁均列出保費表，方便查閱

未雨綢繆，為自己和家人加添防護網，立即瀏覽自願醫保計劃官方網站www.vhis.gov.hk了解更多吧！透過官網「計劃搜尋」功能，隨時隨地查閱及比較不同認可產品的內容和保費，選擇切合自己需要和預算的產品。

(資料由自願醫保計劃辦事處提供)