享譽國際影壇的馬來西亞華人女星楊紫瓊,在《第95屆奧斯卡金像獎》中憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪「最佳女主角」,成為奧斯卡首位亞裔影后。

楊紫瓊(Michelle)與拍拖19年的法國富豪男友Jean Todt,於今年7月在一眾好友見證下在瑞士結婚,並預告於同年年底返馬來西亞家鄉辦婚禮,招待一眾親朋。據當地媒體透露,Michelle與丈夫於前日(17日)已飛抵當地辦婚宴,更邀請了過百名親友參與,婚宴場地入口擺放著2人的搞笑海報,上面還寫上「Love Never Dies」字句,場內則擺放了記錄Michelle與丈夫的戀愛過程,相當浪漫,而席間,一對新人雖然便裝上陣,但卻滿場飛與親友碰杯,鮮有露面的Michelle母親,亦與一對新人合照。