Molly Eskam 火辣美模贏在事業線

家陣人人都可以喺網絡上建立自己嘅平台，有咩招數可以突圍而出？行性感路線係吸納支持者嘅有效方法，而問題又在於身材正唔正，好似今日為大家介紹嘅網紅Molly Eskam，就贏在事業線！

自信爆棚

查實好多人都知賣弄性感最易吸引網民注意，但係咪影幾張泳衣照或內衣照，谷出一條事業線，就可以成為網紅呢？當然唔係咁簡單啦！來自美國內布拉斯加州嘅Molly Eskam就話，有自信同經驗都好重要。原來呢位網紅喺12歲嗰陣，因為對自己嘅創意同說話技巧好有自信，膽粗粗喺網絡開設視頻，周不時拍片分享生活點滴同整蠱朋友，又好積極參與各類活動，希望搵多啲拍片題材，而且唔係三分鐘熱度，佢一路都有拍片，甚至有諗過成為全職Youtuber，直至三年前先決定停落嚟，理由係同投身模特兒行列有關。

吸金力強

話說Molly Eskam喺高中畢業後，想試吓做模特兒，仲參加埋比賽，雖然攞唔到獎，但就引起模特兒公司嘅注意，終於喺2016年成為全職模特兒。不過，喺入行初期，Molly Eskam嘅工作主要影啲時裝硬照，人氣只屬一般，於是佢決定結合網絡經營經驗，將自己塑造成性感網紅，頻頻喺社交帳號分享自拍照，結果憑住火辣身材，吸引到內衣品牌注意，影咗一系列性感內衣照，呢輯相令佢喺網絡爆紅，仲有機會為多本男士雜誌拍攝寫真添！

由於人氣上升，Molly Eskam食住個勢搞埋打機直播，而模特兒工作亦愈接愈多，早前更開設咗OnlyFans帳號，實行全方位吸金！