憑英國真人騷節目《The Only Way is Essex》(TOWIE)走紅的索女Amber Turner,除了因節目而名利雙收之外,並覓得愛郎。不過,Amber今年5月與男友Dan Edgar分手結束5年情。而近日她就暗示已有新戀情。

Amber上載自己抱住大紮紅玫瑰的自拍照並貼紅心emoji,雖然她沒有留言,但粉絲已揣測她暗示有拖拍。另方面,她在社交網分享宣傳泳衣品牌的靚相,身穿比堅尼在戶外曬太陽,留言:「今日盡量享受好天氣!」網民洗版大讚火辣,更指她是夢中情人!