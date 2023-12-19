ANSONBEAN一拖五搵食　劉沛蘅冧爆

歌手陳毅燊（ANSONBEAN）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、蔡穎恩（Evelyn）以及小師妹、女團Me&成員連家穎（Vian）等，昨日（18日）出席某餐廳開幕活動，第一次參加開張剪綵的Hillary、Hazel、Vian和ANSONBEAN表示新鮮有趣。之後他們到店內享用午餐，打開餐牌樣樣都想食，選擇困難，五女一男，暖男ANSONBEAN替美女們拿主意，除了點餐，還親手替她們撈好拌麵，盡顯紳士風度。

期間見Evelyn全程帶住小師妹Vian，感情很好，原來昨日她們才第一次見面。Evelyn還學Vian用Me&打招呼方式自我介紹，非常搞笑。Vian說：「我今日好緊張，因為係我人生第一次剪綵，剛才攞住個綵球唔知點剪落去。」一講食，Vian立即興奮地說：「我最鍾意『蟹黃油拌麵』，蟹肉軟綿綿，啲麵超級掛汁，我食唔停口。」Evelyn笑說：「嘩，識用『掛汁』形容詞，證明係食家，我剛才食喇沙，平時配米線，原來同麵好夾，加上豆腐卜吸咗啲湯汁，超好味！」她還推介Vian試食麻辣牛筋，結果一試愛上。

Evelyn表示與Vian相逢恨晚，她說：「我之前睇Vian嘅跳舞片，覺得佢好可愛，青春無敵。一直好想見佢真人，睇吓佢個頭係咪咁細，果然，而且佢身形比例令人羨慕。傾偈後發現我哋志趣相投，原來我哋食嘢嘅口味一致，相逢恨晚。」Vian笑說：「我哋可以約埋一齊食飯，其中一個叫嘢食就得，唔使問對方啱唔啱。」Evelyn說：「好鍾意同Vian呢類咁有熱誠嘅年輕人一齊玩，感受青春氣息，歡迎加入我哋公司呢個大家庭。」

冬至和聖誕節即將來臨，經常在社交網分享高質素「家常便飯」的Hillary當然在家過節，聖誕節亦會食火雞應節。Hazel和Lillian表示會與家人食火鍋和盆菜，而ANSONBEAN透露與家人做冬後，聖誕節約朋友開Party狂歡。