文學系美女　床戰勁陶醉

睇書可以學到好多知識，但係睇得多都會有啲悶，不妨轉睇吓日本AV界嘅文學系美女，佢哋同樣鍾意睇書，而且打扮斯文又有學識，但卻芳心寂寞，所以一經男人撻着就表現得如狼似虎，喺床上不知幾咁陶醉同享受！

打得火熱

喺片廠癡女天堂出品嘅《被一個文科女孩跨坐在我身上》入面，倉本蓳呢位斯文妹妹仔生活苦悶，終日喺屋企睇書，卻又愈睇愈悶，後來佢從書中得知接吻可以帶來強烈快感，於是佢就主動搵男人錫錫！第一個目標人物，就係住隔籬屋嘅單身男，蓳妹同對方一邊激烈舌戰一邊交歡，盡情享受快感。之後佢覺得未夠喉，又勾引送貨上門嘅速遞員瘋狂接吻，總之就唔會放過任何一個同佢有接觸嘅男人！

好色眼鏡娘

於SOD推出嘅《安靜而嚴肅的圖書館員姐姐》當中，濱邊栞帆係圖書館管理員，佢戴眼鏡外表斯斯文文，但內裏非常好色，成日喺圖書館𥄫仔，見對方生得幾靚仔，就會啟動到佢嘅情慾神經，跟住佢就會勾引男方又攬又錫，甚至主動吹奏一曲！有時佢會拉男仔入洗手間嚟個速戰速決！喺圖書館玩到悶之後，栞帆索性同對方去酒店開房，然後模仿情慾小說嘅情節交歡，為大家帶來更多樂趣。

偷嗒家姐男友

由片廠FITCH炮製嘅《文系妹妹係好色癡女》，講述涼介同女友美子拍拖已有一段日子，於是美子就帶涼介返屋企過夜，仲介紹妹妹深田詠美畀佢認識。涼介見到詠美怕怕醜醜，成日掛住睇書，所以只係打個招呼就算。不過，當美子專心煮晚餐嘅時候，詠美突然貼近涼介喺耳邊細細聲話：「你有冇試過上床呀？」然後玉手伸入褲襠有所動作，涼介唔好意思拒絕，就係咁，背住女友同詠美大戰三百回合啦！

簡評

其實好多人，不論男女都有慾望強烈嘅一面，只係平時唔會咁容易展露出嚟畀大家睇咁解，就好似今日為大家介紹嘅「文學美女系列」咁，當中嘅女主角成個文青咁款，一旦釋放慾火就變成女色狼！喺3部作品中，本仙最鍾意倉本蓳主演嘅《被一個文科女孩跨坐在我身上》，原因係蓳妹本身氣質溫文，戴埋眼鏡演出更散發出文學氣質，喺床當中佢同男優瘋狂舌戰到難捨難離，仲發出悅目嘅呻吟聲，配埋搶韁嘅態度同動作，令作品嘅興奮指數大大提升！