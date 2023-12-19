朱智賢做主持收慈善價　謝東閔讚夠平又好口才

由藝人謝東閔和陳凱彤等經營的音樂學校今晚首次舉行慈善歌唱比賽，慈款為低收入家庭的小朋友可以從小接觸音樂。歌手雲浩影，黃淑蔓和陳國峰做表演嘉賓，東閔被指有私心邀剛離開無綫的女友朱智賢（朱朱）擔任活動主持，他讚女友做主持口才好叻，及只收慈善價夠平。

朱朱離巢後工作由自己掌控，覺得有利亦有弊，好處是自己主宰工作，壞處是講價唔叻，仍在學習階段，幸未遇過尷尬場面，但不會請男友代為勞，指男友工作忙碌，不想加重他負擔。東閔表示新劇《企業強人》終於煞科，這是他與女友第一次亦是最後一次合作拍劇，與舊公司無綫再合作與否，朱朱表示藝人好被動，有機會同任何單位合作都會嘗試。笑指今日男友便是以客戶身份邀請她做主持，東閔笑言：「睇吓佢做得好唔好，做得唔好唔搵啦！睇晒先評分。」

朱朱又提到想報名參加音樂學校學唱歌：「我想做魔音，覺得一係唱到好標青，一係做魔音，我就喺中間唔好亦唔太差，覺得魔音可以帶歡樂畀大家幾好，所以目標做魔音。」明拆男友音樂學校招牌。另外臨近聖誕，2人表示各有各忙，東閔或要離港工作，朱朱也表示有工開，但都有時間食飯。