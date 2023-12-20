星玄｜麥美恩拉隊為森美賀壽　「何家遮遮」成網民焦點？

今日係12月20日農曆十一月初八，是日最旺生肖係牛，被財神眷顧，得財不費力令人羨慕。12月正正係「牛仔」森美嘅生日月份，多位好友輪流為佢送上蛋糕，同佢慶祝生日。

作為《森美旅行團》後輩嘅吳若希、麥美恩及丁子朗當然唔敢怠慢，特別揀個好日，齊集吳若希同老公何兆鴻嘅安樂窩，為森美舉行賀壽儀式，起初主角森美因工作關係唔能夠出席，但大家依然繼續搞派對，甚至出動「何家遮遮」帶領大家齊以「姐姐腔」送上祝福：「祝叔叔，50歲，福如東海、瘦比南山。」唔少網民睇完條片都紛紛大笑，仲話「何家遮遮」搶Fo成功。

嚟到年底，森美同老婆陳雅嫻去完大阪蜜月後，工作繼續做到冇停手，除咗平時嘅電台工作之外，仲有好多商演同品牌尾牙活動都搵佢呢位金牌司儀，對於擅長講嘢同搞氣氛嘅佢嚟講，絕對冇難度，果然得財不費力，令人羨慕。

至於今日幸運星係獅子座，運氣好到令人羨慕，宜多做有意義嘅事。台灣天后張惠妹就係獅子座，向來熱心公益嘅佢，唔單止成立慈善基金，仲有設獎助學金，幫助原住民部落學童圓讀書夢，而佢亦曾為慈善多次舉辦唔同類型嘅演唱會，甚至做埋愛心大使。阿妹咁熱心公益慈善嘅事，好人有好報，運氣當然好到，令人羨慕。