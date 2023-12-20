【是日通勝】

農曆十一月初八

癸卯年 甲子月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、飾垣

忌：動土、嫁娶、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、22、44

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

金牛座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

雙子座：愛情運不錯，着青色衫有助提升個人魅力。

巨蟹座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

獅子座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

處女座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

天秤座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

天蠍座：享天時地利人和，宜抓住時機為理想奮鬥。

人馬座：做事忌得過且過，目標清晰才可走出困境。

山羊座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

水瓶座：事業運強，能在職場上佔先機，毋懼競爭。

雙魚座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）馬 人緣差

鼠：特別勤奮，宜把全副心思放在工作上。

牛：被財神眷顧，得財不費力，令人羨慕。

虎：具有挑戰精神，面對職場競爭也不怕。

兔：諸事不順，意外頻生，讓你精疲力盡。

龍：財星高照手氣好，但不要沉迷賭博啊！

蛇：不適合憑直覺做事，不然會行差踏錯。

馬：是日沖煞，諸事不順，人際關係欠佳。

羊：易陷入是非爭端，有伴侶者要很小心。

猴：頭腦靈活，創意十足，有利事業發展。

雞：情緒不穩，胡思亂想，工作極不專心。

狗：有偏財運，但也容易失財，要多留意。

豬：尊重伴侶感受，給對方多點私人空間。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

冬至開運

中國傳統上有「冬至大過年」的說法，在春秋時代，從觀測太陽定出了冬至在每年的陽曆12月21日至23日之間，是二十四節氣中最早制訂，可見它自古以來的重要地位。在五行學說中，自冬至起陽氣回升，屬於陰陽轉化的重要節氣，同時象徵新生命的開始，好好把握冬至這個重要日子，提升家宅運，為明年踏入龍年打好基礎。

冬至的傳統習俗和家人團聚吃飯，北方吃餃子，南方吃湯圓，寓意「圓滿」、「團圓」。飯廳是家人團聚吃飯聊天的地方，由於尚未立春，冬至仍可依據兔年的方位，利用簡單的家品提升整體家宅運。

財星在正南方，飯桌剛好在這方位，可用紅色的桌布，又或放置紅色花瓶，再放上水種的鮮花，催旺財運；碗盤餐具不妨多用白色的瓷器，搭配簡單的金色小物件，例如餐墊或筷子等，提升財運。

有利所有喜慶事情的九紫星在正北方，如飯桌在這個方位，可以用紅色、紫色及綠色的桌布或桌墊來催旺。如果飯桌位於正東（二黑病星）及西北（五黃災星），最好使用中性顏色，例如淺黃及淺咖啡等，有平衡病星的作用。

冬季在五行上屬水，紅色、橘色及紫色等鮮艷顏色屬火，不妨為家居添置一些屬火的家居用品，例如梳化墊、被套床罩等，以五行的能量平衡，有利家宅。