湯告魯斯每年聖誕送蛋糕贈圈中好友　其中一女星突然被取消？

荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）出晒名慷慨，而每年聖誕他都例必送特製蛋糕給一眾名人好友，不過，其中有一位女星就自爆她已被剔出「送禮名單」之中。

好多明星以往多次公開表示收過「送禮湯」的心意厚禮，其中曾與「靚佬湯」於賣座片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）中合作過的兩位男星Miles Teller與Jon Hamm都不約而同自爆收到他的蛋糕。Miles去年受訪時表示：「個椰子蛋糕真係非常之好味。我目前已雪咗一個喺雪櫃內。」

曾與他於《烈探狙擊：誓不回頭》（Jack Reacher:Never Go Back）合作過的女星Cobie Smulders就爆個蛋糕「防腐」能力高，可以放在雪櫃內直至3月，由於她不是嗜甜的人所以每次都食少少。而多年前與「靚佬湯」於《吸血迷情》（Interview With the Vampire）中合作過的女星姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）亦曾在訪問中表示：「佢每年聖誕都會送蛋糕畀我，我哋會稱之為『告魯斯蛋糕』。呢個係我人生中食過最好嘅椰子蛋糕。」

此外，與「靚佬湯」有好好交情的美國名嘴Jimmy Fallon都是「送禮湯」蛋糕送贈之列。而另一名嘴Rosie O’Donnell於2021年就在社交網站公開「告魯斯蛋糕」模樣，並留言表示：「聖誕蛋糕來臨，多謝湯仔。」

不過亦曾經有一名女星自爆收了湯告魯斯10年蛋糕後就突然被他「取消」，她說：「我有喺個名單度10年，每年都收到佢個椰子蛋糕，我當時係非常開心嘅。」她就是多年前曾與他在《無盡的愛》（Endless Love）合作過的女星波姬小絲（Brooke Shields）！她更指當時他與影星姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）結了婚並育有女兒蘇莉（Suri），所以當時會收到他們送來的3個蛋糕：「不久只得湯一個，但偶爾收到並唔再係每個聖誕都有，之後就停咗冇再收到。」波姬表示自己不大肯定為何自己沒有再收到蛋糕：「我真係好想再入名單。呢個係最佳嘅蛋糕。湯，我需要再入蛋糕名單。」