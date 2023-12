湯告魯斯每年聖誕送蛋糕贈圈中好友　其中一女星突然被取消？

荷里活男星湯告魯斯(Tom Cruise)出晒名慷慨,而每年聖誕他都例必送特製蛋糕給一眾名人好友,不過,其中有一位女星就自爆她已被剔出「送禮名單」之中。

好多明星以往多次公開表示收過「送禮湯」的心意厚禮,其中曾與「靚佬湯」於賣座片《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)中合作過的兩位男星Miles Teller與Jon Hamm都不約而同自爆收到他的蛋糕。Miles去年受訪時表示:「個椰子蛋糕真係非常之好味。我目前已雪咗一個喺雪櫃內。」

曾與他於《烈探狙擊:誓不回頭》(Jack Reacher:Never Go Back)合作過的女星Cobie Smulders就爆個蛋糕「防腐」能力高,可以放在雪櫃內直至3月,由於她不是嗜甜的人所以每次都食少少。而多年前與「靚佬湯」於《吸血迷情》(Interview With the Vampire)中合作過的女星姬絲汀鄧絲(Kirsten Dunst)亦曾在訪問中表示:「佢每年聖誕都會送蛋糕畀我,我哋會稱之為『告魯斯蛋糕』。呢個係我人生中食過最好嘅椰子蛋糕。」

此外,與「靚佬湯」有好好交情的美國名嘴Jimmy Fallon都是「送禮湯」蛋糕送贈之列。而另一名嘴Rosie O’Donnell於2021年就在社交網站公開「告魯斯蛋糕」模樣,並留言表示:「聖誕蛋糕來臨,多謝湯仔。」

不過亦曾經有一名女星自爆收了湯告魯斯10年蛋糕後就突然被他「取消」,她說:「我有喺個名單度10年,每年都收到佢個椰子蛋糕,我當時係非常開心嘅。」她就是多年前曾與他在《無盡的愛》(Endless Love)合作過的女星波姬小絲(Brooke Shields)!她更指當時他與影星姬蒂賀姆絲(Katie Holmes)結了婚並育有女兒蘇莉(Suri),所以當時會收到他們送來的3個蛋糕:「不久只得湯一個,但偶爾收到並唔再係每個聖誕都有,之後就停咗冇再收到。」波姬表示自己不大肯定為何自己沒有再收到蛋糕:「我真係好想再入名單。呢個係最佳嘅蛋糕。湯,我需要再入蛋糕名單。」