蔡嘉欣陳詩欣影極都唔夠　峇里狂影數百張相打卡

藝人蔡嘉欣、陳詩欣日前到峇里出席好姊妹何依婷婚禮，繼日前新娘PO了多張婚宴照於社交平台後，她們亦晒出當晚的狂歡段，眾人high爆唱歌、跳舞，蔡嘉欣更於依婷換衫時成功搶咪，大展歌喉，風騷非常。

雖然新娘子因為工作關係，今晚便會飛返香港，但一班好姊妹似乎樂而忘返，繼續於當地酒店打卡留念。蔡嘉欣與陳詩欣兩位美人昨日於社交平台再晒水著照，蔡嘉欣更穿着網bra，躺於藤網上做網中人，而她更留言：「峇里島十分猛烈，每日都發發聲，昨晚住了個竹子酒店，每次旅行都係每日轉一間酒店，一間比一間猛烈，務求要震撼大家嘅眼球，有被燒着嗎？重點呢一間jungle酒店我畀10個like，住咗一晚冇畀蚊咬過！肉眼所見都冇乜飛蟲同爬爬，滅蟲工夫有啲強，因為上一次住jungle酒店就是在清邁，無敵勁多Fly（啲池水係有500隻Fly的屍體）以為飛蟲同爬爬係森林必須的配置？原來可以唔係，今次驚嘆，原來住森林可以如此舒適！

至於陳詩欣則繼續尋找靚靚打卡位，穿着白色bikini的她，大晒白滑美腿，她於社交網PO相留言：「之前上網睇到別人影的相，一早mark定懸崖酒店，泳池唔算好大，但每個位都係打卡點，尤其係呢一個位 ，一影愛上了。」