東方日報C2：「鬼王」彭發破產　花光積蓄救癌妻

現年58歲的「鬼王」導演彭發為救妻，直認目前欠街數百多二百萬元，兄長彭順與太太李心潔伸出援手，無奈長貧難顧，迫於無奈下惟有主動申請破產。無論於金錢及心力上，彭發對照顧摯愛無怨無悔，曾有意輕生的他，直言只希望有工作機會解燃眉之急，直言：「連死都唔驚，仲有乜好擔心呢！」

彭發曾與兄長彭順齊上齊落、以「彭氏兄弟」之名合作執導《見鬼》、《鬼域》及《風雲II》等賣座電影，近年他幾乎絕迹香港，昨晨卻突然被發現現身金鐘高等法院門外，神色落寞。對於記者出現，他大感愕然，及後直認前來申請破產，陷入嚴重財困的他背後故事相當感人。據悉，彭發與結婚約30年的太太攜手走過人生的高山低谷，豈料十多年前曾患乳癌的彭太，今年2月確診末期肺癌，面對龐大醫藥費，彭發選擇對摯愛不離不棄，絕對是真漢子。

𢱑Job解困冇聲氣

眼見太太健康情況日漸變差，彭發除照顧起居飲食外，更花盡積蓄以換取一絲希望：「最終喺新加坡成功配對到一種標靶藥，講緊8萬蚊一個月，政府資助一半，但加埋其他醫藥及生活費，每月起碼要10萬蚊先搞得掂。佢確診時，我喺內地拍緊套劇，最終賠錢離隊返港，因為擔心佢有乜事，我見唔到最後一面先後悔。」他本於6月開拍一套內地電影，經計算衡量後理應負擔得起醫藥費，故決定開始療程，然而拍攝期一改再改，令他陷入兩難局面，短短10個月已感受到生活「無限輪迴」！

彭發坦言：「首先開始咗個療程就冇得斷，但我嘅收入又受到嚴重影響。放風出去話連剪接都肯撈，不過都冇下文，因為市道實在太差喇！性格問題我又冇乜圈中朋友，加上要照顧太太，嚴重影響工作機會。做導演冇入息證明，問唔到銀行借錢，惟有去搵二線財務，但借10萬先攞得8萬5，每15日要供一期，我依家已經冇晒辦法，一共欠街數百零二百萬，如果有嘢做嘅話，我絕對相信還得起。」

一度心灰萌死念

今次申請破產，彭發已預料有「不利消息」陸續傳出，甚至有人上門追數，但他一再強調：「我從來冇諗過要走佬走數，只希望財務公司畀啲時間我，同埋只要有機會做嘢，我真係乜都唔拘。（哥哥彭順有冇幫手？）有嘅，但長貧難顧嘛！佢都有家庭要照顧。我好感激張兆輝太太幫手，我哋合作拍電影《再生人》時，主動畀咗筆導演費我應急。」他又感慨表示曾與太太想過「放棄」輕生：「但轉頭一諗，我哋連死都唔怕，仲有乜好驚呢！依家淨係想過好每一日。」

彭太剛接受標靶治療時，身體痛楚大大減低，然而近日開始痛症發作，令彭發相當擔心：「嚟緊月尾覆診就知乜事，希望頂得住啦！（有晒心理準備？）我劇本寫得多，原來裏面啲對白真係會講得出嘅，好似有次佢情況險急送院，佢叮囑我好好照顧自己，如果有日佢唔喺度，我真係無欲無求兩袖清風，做人有乜所謂吖！」

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