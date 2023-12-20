C位惹風波　文佐匡致歉獲隊友力撐

《亞洲超星團》現正熱播，有份參與節目的香港藝人丁子朗、冼靖峰、文佐匡、黃奕斌、黃星綽亦知名度大增，日前《亞洲超星團》播出的一集，期間文佐匡（Sean）因排舞關係與隊友出現分歧，性格率真的Sean，未有任何掩飾，即時在鏡頭前展現不滿意情緒。

事後他自覺處理情緒不當，在社交平台發文致歉，表明知道今次行為是很幼稚的，希望大家能相信他，不是一個無緣無故發脾氣的人，只是解決問題的方式不對。

有疑是幕後人員亦在社交平台爆料指今次惹起風波，主要由C位而起，C位原定由排舞師早已選定Sean，但最終他遭隊友臨時搶奪才感不快：「肯定是了解事實，我才有底氣出來說啊，節目訓練都是帶老師的，這部分C位舞蹈老師選的就是文（即文佐匡），包括第二次battle老師也是選了文（文佐匡），所以他才覺得被換了不高興。不過，就這樣吧，節目也放了，道歉都道了，再說甚麼也沒意義了。」

而Sean的隊友龍之介亦為他澄清：「你沒有搶C，是battle贏回來舞蹈老師給他的！雖然當時的行動不太好，但這是非常認真對待的證據！你已經向大家道歉了，不需要再道歉了！Sean 不要想太多！我愛你！」

有網民就戥文佐匡不值，直指是節目剪輯效果，認為一巴掌拍不響，相信Sean不會無緣故便發生摩擦：「一個巴掌拍不響，大家應該都有問題，道歉說開就行能玩就玩，玩不了就算了」、「看到你第二天也有跟隊友道歉；節目剪輯不能表現事情的全貌 相信一定不是無緣無故就產生摩擦，繼續加油吧 我們一起成長」、「平時花絮都看的出你是一個很照顧人的小男孩，節目的剪輯也很片面 未知全貌不予置評，希望小文能在節目中不斷成長」等。