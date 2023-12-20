【簡潔生活學】過節最重要：身體健康

望望日曆，今個周日就是平安夜了，大家會外遊過白色聖誕還是留港度過呢？不管在那裏，在這個普世歡騰的日子，都希望可跟家人朋友，甚至跟寵物或獨自一人開開心心度過。

在上星期初，我仍穿泳衣滑水，但到周末，卻因為一道冷鋒，氣溫急降10度，天文台更發出今年入冬後首個寒冷天氣警告。雖然大家早有禦寒準備，但正值流感高峰期，還是小心為上。

身邊有不少人都「中招」，幸好只是輕微傷風感冒，只要吃藥、多飲水和休息，很快便痊愈。剛巧有位朋友是獨居的，她說，每次休息不夠都容易病，所以她每次抱恙都會準備一籃子「康復7寶」，就是將她需要的藥物用品放在一籃子，睡前放床邊，萬一自己睡得瘟瘟沌沌，伸手都可拿到所需用品。

她這個一籃子方法，令我想起其中一項收納法則：「分組收納」，我們經常說收納要分類好，按同類型、大小、顏色、使用頻率等等，但收納上也有「分組收納」：就是將各種不同但會一起使用的物品歸納為一組，就像這位朋友的「康復7寶」，當中有：1.紙巾、2.感冒藥、3.薄荷膏、4.潤唇膏、5.暖水壺、6.垃圾膠袋、7.喉嚨消炎噴霧。她說：由於自己住，所以一定要為自己妥當，即使半夜醒來，要喝水、通鼻塞、擤鼻涕……等都不用辛苦爬落床。

她這個例子，正好反映出「分組收納」的好處，在用品集中下，在任何單一活動上都能夠快速拿到所需之物，不用左找右找，影響效率；而她的「康復7寶」，就能讓她在精神不佳下安心好好休息。

其實日常生活上，有各式各樣的「收納」方法令我們生活更為方便，如果讀者有甚麼心得，不妨跟我分享一下。

最後預祝各位，聖誕快樂，精神滿滿去享受佳節吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial