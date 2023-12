2023年最蝕錢電影　超級英雄電影輪流仆損失慘重

2023年即將完結,美國有電影網站公布年度「最蝕錢電影」排行榜,正所謂「風水輪流轉」,曾是「票房保證」的超級英雄電影,今年通通都淪為「蝕本貨」,令人大感意外!

除了全球收9億美元(約70億港元)的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)與收7億美元(約55億港元)的動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)創出票房佳績之外,其餘的超英片的票房均不似預期。多部超英電影票房都難逃一劫票房仆直。其中以「DC年度三寶」《閃電俠》(The Flash)、《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)以及《藍甲蟲》(Blue Beetle)的票房成績最差排No.1,3片雖然整體全球累積票房均破億美元,但由於影片的成本昂貴,因而亦令電影公司蝕本。DC今年的壓軸大作《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom)本周推出,由於DC超英片今年連番挫敗,令市場分析員都對該片的票房不敢抱太大期望。

至於排第2位就是漫威的《Marvel隊長2》(The Marvels),影片上映1個多月北美的累積票房僅得8,403萬美元(約6.6億港元),成為漫威史上票房最差的電影。由於影片的成本高達2.2億美元(約17.2億港元),因而令漫威蝕大錢!雖然「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)為影片全力宣傳,但仍然冇助票房。

除了超英電影票房成績令fans失望之外,多位「票房福將」如夏里遜福(Harrison Ford)的《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)以及雲狄素(Vin Diesel)的《狂野時速10》(Fast X),亦因為成本太高而無法賺大錢,甚至可能要令電影公司蝕錢!