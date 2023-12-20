2023年最蝕錢電影　超級英雄電影輪流仆損失慘重

2023年即將完結，美國有電影網站公布年度「最蝕錢電影」排行榜，正所謂「風水輪流轉」，曾是「票房保證」的超級英雄電影，今年通通都淪為「蝕本貨」，令人大感意外！

除了全球收9億美元（約70億港元）的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）與收7億美元（約55億港元）的動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）創出票房佳績之外，其餘的超英片的票房均不似預期。多部超英電影票房都難逃一劫票房仆直。其中以「DC年度三寶」《閃電俠》（The Flash）、《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）以及《藍甲蟲》（Blue Beetle）的票房成績最差排No.1，3片雖然整體全球累積票房均破億美元，但由於影片的成本昂貴，因而亦令電影公司蝕本。DC今年的壓軸大作《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）本周推出，由於DC超英片今年連番挫敗，令市場分析員都對該片的票房不敢抱太大期望。

至於排第2位就是漫威的《Marvel隊長2》（The Marvels），影片上映1個多月北美的累積票房僅得8,403萬美元（約6.6億港元），成為漫威史上票房最差的電影。由於影片的成本高達2.2億美元（約17.2億港元），因而令漫威蝕大錢！雖然「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）為影片全力宣傳，但仍然冇助票房。

除了超英電影票房成績令fans失望之外，多位「票房福將」如夏里遜福（Harrison Ford）的《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）以及雲狄素（Vin Diesel）的《狂野時速10》（Fast X），亦因為成本太高而無法賺大錢，甚至可能要令電影公司蝕錢！