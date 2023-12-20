鄧小巧聖誕約好友搞燒烤派對　孖老公去睇張敬軒騷

歌手鄧小巧、艾妮、曾比特（Mike）、余宗遙（DEZ）、黎展峰及黃明德，今日（20日）到電台接受訪問，小巧透露外籍老公白先生首次在港過聖誕，屆時除了會親自下廚煮聖誕大餐外，亦會相約友人到家中天台舉行燒烤派對，她表示：「聖誕都係佢求婚2周年紀念，我哋會喺屋企食飯慶祝，老公已經講咗想食紅酒燴牛尾，但我哋未必會送禮物，因為都已經老夫老妻，雖然我哋仲係新婚。」小巧又透露還會到澳門欣賞張敬軒演唱會，相信老公亦十分期待。

問到小巧可會邀請好友許廷鏗（Alfred）及鄭欣宜出席燒烤派對？她稱：「Alfred應該嚟唔到，佢聖誕要開騷，欣宜早排有嚟我屋企，我哋都係傾吓動物，曬吓太陽，見佢幾開心，精神都OK，不過咁重要嘅日子，佢可能都會安排同重要嘅人過。（佢有冇透露幾時復出見大家？）我又冇問佢喎，當佢想見大家時自己會講，我問佢唔知會唔會令佢有壓力。」

而艾妮剛度過34歲生日，她指每年生日同聖誕都會一齊慶祝，但她無奈表示：「咁樣就少咗一份禮物。」剛搬了新居的她，聖誕計劃會邀請友人到家中打邊爐度過。

Mike表示聖誕會同家人一起度過，一向低調感情事的他，亦透露會抽時間陪伴女朋友，他說：「當然唔可以忽略身邊人，努力賺錢之餘，都要爭取時間見面。（已經準備好禮物？）要賣吓關子，唔可以透露。」DEZ則透露聖誕會留在家中作歌，他說：「喺普天同慶嘅日子，別人最快樂嘅時候，自己最痛苦先搵到靈感。」