雪嶺奇遇　未來極地建築

臨近聖誕，相信不少朋友都渴望有個White Christmas，於白茫茫的冰天雪地中，享受寧靜假期。今次介紹的概念建築均以寒冷的極地為據點，奇趣無比的造型，猶如雪嶺上自然生成的景觀，作為歡度白色聖誕的休閒住宿，可謂錦上添花！

超巨型雪球‧Nordic Hotel Design

由建築和運算設計師Mohamad Darkazanli利用AI繪圖設計的「Nordic Hotel Design」，預計坐落於挪威的斯堪地那維亞山脈（Scandinavian mountains）。從預想圖所見，該酒店的造型獨特又前衞，極具線條美，表面披上一層潔白如雪的外衣，看起來像一個個巨型雪球，跟四周白茫茫的雪景融為一體。大面積的防炫光落地玻璃，呈暗金色，可在斜陽下透出橙黃色燈影，美觀之餘，亦有利採光，加強室內的開揚感，更方便飽覽周邊雪地風光；另外，它能減弱太陽光的強度，防止住客出現雪盲症狀，設想周到。

極光玻璃屋‧Northern Lights Circlets

絢麗的極光被不少人列為人生必看的自然奇觀，設計師Ferial Gharegozlou與Reihan Rahimi ajdadi Niyaresh因而受到啟發，帶來概念建築「Northern Lights Circlets」。根據設計師構想，它位於芬蘭最北部的拉普蘭（Lapland），由一個個貌似菠蘿包的圓頂玻璃屋組成，外觀與白皚皚的雪景無縫融合，而且住客就算置身室內也能欣賞「天空芭蕾」。另外，它採用仿蠟燭的燈飾，以減少人造光源對欣賞極光的干擾。

可移動冰山‧The Iceberg Hotel

入住冰山是甚麼滋味？大可參考設計師Steve Brodie的得獎構思「The Iceberg Hotel」。顧名思義，它是一座貌似冰山的酒店，完美融入周邊的冰川景觀，並由兩個大型發動機驅動，可在海面上漂浮，其最大賣點莫過於內部的冰雕設計，從天花板一直向下延伸的冰柱，晶瑩剔透，配上五顏六色的燈光，營造出層次分明的視覺效果。