King＆Prince登年度賣碟王　高橋海人捧奬激嬲粉絲

臨近年尾,日本Oricon網站埋單總結過去一年音樂作品銷量成績,今年5月由5人變成2人組合的人氣男團King & Prince,其音樂作品總銷量超過218.6億日圓(約11.9億港元),首度成為總銷量最高歌手,亦是繼2019年組合嵐後,史上第5位總銷量逾200億日圓的歌手單位。

此外,細碟《Life goes on / We are young》賣出108.8張,令組合連續2年冧莊年度細碟冠軍,同時,4月推出最後5人精選大碟《Mr.5》賣得139.9萬張,演唱會《King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~》DVD亦賣出29.7萬張,分別成為大碟榜及DVD榜年度冠軍。

成員永瀨廉領獎時表示非常高興及榮幸,但另一成員高橋海人與女星有村架純密冚3年的地下情剛曝光,粉絲對他能在是非聲捧獎大感不滿,並替已離隊的3名前成員平野紫耀、神宮寺勇太及岸優太感到不值。

此外,爆紅雙人組合YOASOBI,憑串流超過5億次的神曲《IDOL》,登上橫掃數碼單曲榜、串流次數榜及合計單曲的年度冠軍。