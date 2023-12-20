何廣沛投視后做世界仔　朝早揀蔡思貝夜晚揀阿佘

TVB小生何廣沛和視后蔡思貝今日出席台慶頒獎禮活動，何廣沛之前患感冒，康復後仍聲沙沙，蔡思貝戴着黑超，被誤會眼睛有事，原來是「黑超B」的造型，廣沛指視后競爭激烈，手掌是肉手背是肉，視胡定欣、蔡思貝和佘詩曼為拍檔，分別合作過《破毒強人》、《你好，我的大夫》和《新聞女王》，故會將3票投給3人，希望她們都能順利入最後5強，笑指：「依家思貝喺度梗係撐思貝，而且你仲有我BB（《你好，我的大夫》劇中懷有BB），同佘詩曼只係去到夜晚11點就要走唔同。」思貝指稱《你》是她好鍾意的角色，完成想拍愛情劇的心願，又幫到中醫特別有意義。但有感以前有「最受歡迎女角色獎」會較有信心，對最佳女主持又不寄予厚望，言下之意想棄獎？她稱：「視后今年得一個人攞，就係佘詩曼，自己就Happy happy enjoy the show.」

廣沛有份角逐「最佳男主角」、「大灣區最喜愛TVB男主角」和「最佳男配」，在《破毒強人》飾演啞仔，要學手語花了好多心機，故對男配有信心，但會抱平常心，而視帝和「大灣區最喜愛TVB男主角」他都會投陳豪一票。