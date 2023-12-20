Rolls-Royce純電Spectre　今次真係現真身

勞斯萊斯(Rolls-Royce) 旗下首款純電動車型Spectre，繼上月於澳門盛大發布後，現已駕臨香港陳列室，即日起至12月21日，供邀約客户率先預覽，並將於22日起開放予公眾參觀。同場還展出該品牌的經典車型Phantom Coupé，彰顯兩代奢華傑作一脈相承的皇者風範。

作為全球首款超豪華電動超級轎跑車（Ultra-Luxury Electric Super Coupé），Spectre標誌著勞斯萊斯邁向嶄新時代。回溯歷史淵源，Spectre可說是Phantom Coupé的精神繼𠄘者。Spectre車身外觀承襲了Phantom Coupé的雙門4座位轎跑車造型，流線利落的斜背輪廓沿車頭弧形向尾部收束。車長5,475 mm、寬2,107 mm、高1,573 mm，軸距3,210 mm的寬大比例展現磅礴氣勢。不僅車上的萬神殿面罩是該品牌史上最闊、約1.5米的無柱式車門亦是該品牌史上最長，腳下的23吋輪圈更是Goodwood廠房有史以來打造過的最大Size。Spectre車頭日間行車燈與下燈組巧妙呼應，經典分體式設計靈感源自Phantom Coupé。