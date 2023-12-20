譚旻萱自爆喪咀陳昊森4分鐘　難忘戲院失初吻

剛涉足歌壇的女神譚旻萱（Mandy）再染指影圈，接佘詩曼、鄧麗欣、周秀娜等棒成為新一任「阿寶」拍攝新片《不是你不愛你》，日前她偕片中演員梁仲恆（阿炳）、 陳嘉寶（Anjaylia）及林熙彤（Hazel）齊接受訪問。Mandy以「我係第18代阿寶」作自我介紹，而曾飾演「阿寶」的Anjaylia挑機謂：「現實生活中我都係阿寶，由出生開始都係，唔使爭奪。」Mandy聞言笑謂自己輸了。

首次擔任女主角的Mandy視新片為「考牌」之作，除和陳昊森、阿炳及Anjaylia大搞「四角戀」外，又要主動咀爆陳昊森，她憶述：「係我螢幕初吻，佢溝通過後，我就好勇敢錫埋去，昊森話係拍得最多錫戲嘅一次，（狂NG？）又唔係，導演拍要唔同角色，所以錫咗好耐，最搞笑係我兩個鼻高，錫嗰時個鼻頭頂住，最長一次都錫咗成4分幾鐘，拍完後我哋都唞大氣，有少少缺氧感覺。」而現實生活中，她就在17、18歲時，被初戀男友在戲院偷吻，不過欠浪漫：「嗰時《侏羅紀公園》啲恐龍暴叫緊。」

在導演葉念琛眼中是最Man及最貼地「阿寶」的她，直言處女演出欠自信，最難忘是拍煞科時，要喊足10幾小時的慘情戲，由於未能拿捏崩潰情緒，結果要匿埋在廁所，而鬧出失蹤驚魂，她說：「想Keep住啲情緒，所以連食飯盒都匿喺廁所，有次經理人搵咗我半個鐘，導演仲以為我返咗屋企。」更自爆一向怕鬼，不敢獨自如廁，但她卻和拍攝場地的公廁成為「朋友」。