李多慧制服Look霸氣盡顯　明年2月聯同「熱爆女神」襲港派福利！

現年24歲嘅韓國啦啦隊女神李多慧，有着精緻五官及清純魅力，自加盟台灣啦啦隊「樂天女孩」之後，就受到眾多球迷嘅追捧，人氣高踞不下，次次登場都成為全場焦點。而近日佢參與咗防騙宣傳活動，昨日官方社交帳號發布咗宣傳相，相中佢戴上眼鏡，穿着制服，與球場上熱舞嘅佢判若兩人，霸氣盡顯。靚相曝光後，令唔少網民直言好有反差感，「我有罪！」、「找對人了！流量密碼」、「李多慧也太正了吧！」、「這個代言人很可以」。

另外，近日宣布李多慧將聯同多位台灣「勁爆啦啦隊女神」，包括巫苡萱、壯壯 、洗菜、林艾融、 曉帆、馬妹、心璇作一次破天荒組合，於明年2月首度來港出席《 熱爆女神啦啦Show》演出，在農曆新年前跟廣大粉絲提早拜年，實為宅男福音。

各位「熱爆女神」成員除擁有超高顏值、驕人身材、超卓啦啦隊舞蹈外，每位都擁有豐富演出經驗，表演風格極具特色。各女神難得首度來港獻技，揚言屆時定施展渾身解數，配合強勁音樂節拍，融合啦啦隊、街舞，於節目中載歌載舞，更設現場粉絲互動遊戲環節，有機會與各女神作零距離接觸玩遊戲、合照、擊掌。現場特設「粉絲福利」區，有啦啦隊成員親筆簽名、限量周邊商品等。