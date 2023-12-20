蔡卓妍「裝假狗」咀梁朝偉　嘆搵食艱難唔怕成公敵

英皇重量級新片《金手指》的「兩王一后」主角梁朝偉、劉德華及蔡卓妍（阿Sa），及參演的任達華、方中信、陳家樂齊出席首映禮，同時舉行圍方英皇戲院plus+的開幕儀式。在英皇老闆楊受成及其太太的帶領下，旗下歌手、藝人，分別有泳兒、沈震軒、許靖韻、湯怡、洪卓立、周家怡，超性感的溫碧霞，連忙於演唱會中的張敬軒等均傾巢而出，不過因軒仔要保重身體，所以戴上口罩現身。

由於眾巨星雲集，吸引逾千名粉絲支持，人數之多企滿三層商場，更有粉絲早於下午約5時已到場霸位，三位主角的粉絲齊齊舉行偶像的名牌，聲勢浩大。在首映台上又進行別開新面的儀式，偉仔及華仔將錢倒入內有一千萬的夾萬中，而每堆錢，每卷總值有10萬及5萬元，兩大影帝化身點石成金的「金手指」，預祝票房大賣及舉行競猜夾萬內現金總額遊戲。

飾演偉仔背後女人的阿Sa，造型有大突破，除要扮成熟外，更要「裝假狗」上陣，未有機會有睇戲的她受訪時頻說心情緊張：「我係第一次睇，（同兩位影帝合作唔會好緊張？）拍嘅時候又唔係好緊張，緊張自己表現多啲，（要同偉仔咀，成為女粉絲公敵喎？）哎吔，搵食艱難呀，又要裝胸作勢，頭先導演都叫我攞住個胸出嚟同我一齊做活動，因為覺得個胸係一個角色，個胸係特技，唔係攝人去，係黐上去，（裝完胸係咪唔羨慕大胸？）我不嬲都唔羡莫，因為我自己都有，做乜要羨慕啫。」

問到偉仔和阿Sa拍戲時，可會避免望阿Sa上身？他笑謂：「唔會啩？點會呀？」他又謂拍攝不算太辛苦，只是如以往拍文戲一樣，不過有點累：「可能拍攝時想多啲能量，所以比以前辛苦啲。」至於問到華仔是否多動作戲，他則說：「我又唔係好多動作，得一場激烈啲，都ok，個個都有替身，放心。」雖然不是他從影以來拍得最輕鬆的電影，但都算拍得舒服，他續說：「都有壓力嘅，想自己有啲表現，哈哈哈，（睇完覺得自己表現點？）Very Good啦，哈哈哈。」華仔稱已看過新片幾個不同版本，由於剪接關係，演員需要重配，至於現時版本是否最滿意，他就話：「係導演最滿意，好特別嘅，自己睇完就覺得成個能量都高，佢手法好特別，我覺得嗰啲animation（動畫）好特別。」

問到偉仔對新片的滿意度？他說：「我就盡咗力架啦，都ok呀，都滿意，我盡晒最大嘅努力架啦。」問到華仔是否同期有另一齣電影上映，他無奈說：「冇法啦，兩間唔同公司，我都唔想，（擔心票房分薄咗？）都擔心架，唔係票房分唔分薄，我自己覺得兩部戲一齊上，以前都試過架啦，唔好畀人講講下，好似兩部戲要打咁，最好係兩部（電影）都睇晒啦，每部都睇好多次，好啦，講番《金手指》。」

問到華仔、偉仔為何再沒合唱電影主題曲，兩人相對無語，互望一輪後，偉仔先開口：「唔知點解，（係咪你唔想唱呀？）我好耐冇唱啦，所以好似唔係好敢，（導演可有要求開金口？）唔係好敢，好似聽…，（你唔想？）我唔敢呀。」有人提議華仔畀膽量偉仔，騎騎笑說華仔謂：「我都唔係好敢喎。」他們又說將有謝票活動，不過偉仔又反問：「頭先啲啲算唔算係呀？」華仔就答說：「頭先嗰啲係啦，頭先嗰啲算係點影謝票。」偉仔又謂自己較少謝票活動，不過曾在內地參與過，問到感覺如何？他就話：「冇乜點，都係同觀眾交流吓，睇吓佢哋有咩睇法咁啦。（謝票場數多嗎？）頭先我哋都去咗六個院啦，之後都要再去六個院，（慣唔慣？）冇得慣唔慣，都係要咁，順便睇吓觀眾有咩反應。」又謂不介意接受林海峰電台訪問時，對方將其作品《阿飛與阿基》搞錯為《咖喱辣椒》，偉仔大方說：「唔緊要啦，朝頭早，未瞓醒吖嘛。」

阿Sa台上接受訪問時表示：「開拍前試咗好多造型，今次『好身材』係導演加嘅，個角色好識得利用自己嘅優勢去換取利益，特技化妝每日都要3小時，令我行路嘅姿勢唔同咗，覺得幫到個角色。至於被問到跟偉仔拍咀戲時是否好投入？在旁的偉仔謂：「唔係拍咗好多個take啫。」阿Sa則說爆偉仔太太覺得可以咀得更狼死一點，偉仔再說：「你覺得呢個程度啱咪得囉！」