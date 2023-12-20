影到心郁郁　即場要縱慾

唔少攝影活動都會邀請模特兒登場，吸引一眾龍友爭相拍攝。而喺日本AV界嘅「模特兒攝影現場系列」當中，班模特兒唔單止又靚女又好身材，仲會照顧埋龍友嘅需要，見到對方影到心郁郁，就會即場幫手解決慾火！

露出本性

喺S1出品嘅《變態白領女被迫當泳裝模特兒》入面，夢乃愛華喺一間泳衣公司做OL，後來因為公司資源不足請唔起模特兒，上司見佢咁好身材，於是就安排佢客串做水着模特兒。由於愛華實在太好波，令到攝影師同成班男同事都硬晒軚，之後仲一起向阿妹施以祿山之爪，更加嚟個多P大混戰！估唔到嘅係，原來愛華鍾意玩一女激戰多男，於是每逢有新泳衣登場，愛華都會主動做模特兒，拍攝完之後再嚟大火併，盡情享受激情。

愈影愈激

於PLANET PLUS推出嘅《M系Cosplayer變態調教攝影會》當中，成田紬呢位可愛美少女經常出現喺室內攝影會活動，被成班龍友瘋狂拍照。有一日，紬妹遇到個鹹濕龍友，對方唔單止上下其手，更嚟個霸王硬上弓！不過紬妹完全冇反抗，同對方互相配合之餘，仲要求對方同佢大玩SM添！原來成田紬本身係一位鍾意玩愉虐嘅女仔，對佢愈粗暴就愈興奮，於是紬妹直情將攝影會變成另類活動，任由龍友玩弄，滿足個人私慾。

借機鬼混

片廠JET映像製作嘅《人妻擔任裸體模特兒維持生計》，講述森澤加奈嘅老公喺一間女性內衣公司工作，有一日，加奈發覺老公唔記得帶文件，於是佢拎住文件送去公司。到達之後，佢被鹹濕老闆古川先生睇中，邀請佢擔任內衣模特兒，加奈為咗幫補家計，只好答應。點知攝影師一邊影相，古川一邊向加奈抽水，後來索性嚟招泰山壓頂！起初加奈表現抗拒，但漸漸佢感受到強烈快感，同古川砌到難捨難離！自此之後，加奈以賺外快為名嚟公司做模特兒，其實就係同老闆古川鬼混！

簡評

本仙曾經都係龍友，不過多數都係影風景，皆因冇索女做我嘅模特兒，唔似得今日為大家介紹嘅作品咁，可以搵到個索女係咁影，兼且可以上床深入交流。喺3部作品當中，本仙最鍾意夢乃愛華主演嘅《變態白領女被迫當泳裝模特兒》，原因係愛華對H奶真係乳中極品，換上性感泳衣上陣更加令人睇到慾火上升，仲有每場床戰都係一女鬥多男，夠晒精彩激情！