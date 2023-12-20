李幸倪同粉絲開粉紅聖誕P　獻Sing被小Fans嗌停

早前歌手Gin Lee（李幸倪）透露正積極籌備官方歌迷會，日前她為Fans提早舉行聖誕Party，以答謝年支持，當晚除了聖誕大餐，更有交換禮物環節。此外，更準備驚喜送上由她親自設計的官方歌迷會衞衣。

當晚玩粉紅色drees code， Fans好聽話全部粉紅上陣，連Gin的父母、家姐及姐夫都到場。當她一到場即答謝：「好多謝你哋，都應該知道Christmas係我最鍾意嘅節日，好開心可以齊提早慶祝，亦都好想多謝今年特別多付出，又投票啦、又支持我每首歌啦、MV啦，係好抵錫，我睇到嘅，所以好Appreciate你哋，希望你哋今日食得開心。」

食完聖誕餐後，Gin又走到每一枱跟Fans傾偈、合照及交換禮物。而早前在街頭唱歌及為Gin拉票的小Fans亦有到場，不過他好怕醜，Gin在他耳邊唱《企好》，唱到一半時，Gin突然大笑：「大家有冇聽到？佢話：『你唔好再唱啦。』哈哈。第一次畀人叫我唔好再唱，好傷心。」自從來港發展後，她已多年沒有跟家人過節，所以：「好開心，可以同屋企人同埋Fans一齊慶祝，覺得好溫馨、好圓滿，唔再感到孤單。」

大合照時間，Gin向每位歌迷送上她親自設計的歌迷會衞衣，全場立即起哄，她表示近3個月正積極籌備自己的Fans Club，很多事情都親力親為：「用咗好多精力時間去做一個平台，係一個App，叫做『GLFC』，用咗好多時間同開發公司商討。除咗一啲IT嘅嘢，好多嘢都係自己Design，例如會Tee，上面印住嘅『GIN1US』都係自己設計、所有Merchandise等，用咗好多心力去做，希望大家可以感受到我份誠意。」坦言希望有一個屬於她跟Fans的平台，能夠凝聚力量，同時亦可以對他們認識更多。