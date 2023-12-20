陳曉華「女飛躍」止步不失望　馮盈盈丁子朗新劇咀不停

藝人陳曉華、馮盈盈、丁子朗等今晚現身《獎門人新春感謝祭》錄影，陳曉華透露在橫店兩個半月終於拍畢《巾幗梟雄之懸崖》。內地雖然降溫，但跟香港的凍不一樣，感覺弱不禁風，故最關心今晚玩遊戲時濕身，是否有暖水，她表示在橫店用慣暖氈和棉被，香港反而沒有，感覺不習慣。問到在橫店拍劇是否好辛苦？她稱：「我覺得好好玩，要獨立自己照顧食物，唔使拍劇會一個人出去行街踏單車。」她指甚少與大隊出外食飯，因當地以食火鍋為主，擔心油份重會水腫，她自行在房間吃減脂餐，返港前仍有點胖，知道今晚要錄影便趕快減磅。提到《萬千星輝頒獎典禮2023》角逐「女飛躍」10強止步，但沒有失望，她稱：「冇唔開心，今年《女飛躍》對手太厲害，自己都貼中2、3個，都估自己冇份入圍。」她感謝《新聞女王》，雖然只有兩集戲份，但已掀起話題，她在橫店亦有捧自己場，周五會與劇組一同收睇大結局，期望開續集可與佘詩曼再合作。

同場的馮盈盈與丁子朗宣傳新劇《妳不是她》，盈盈去年參加過獎門人，經驗較豐富，新劇中2人咀不停，二人笑言錫戲當熱身，大家打開了隔膜，方便玩傳紫菜遊戲。今晚天氣寒冷，盈盈為濕身做好準備，她帶備了「錫紙」風褸、拖鞋和毛巾，丁子朗表示無諗過輸會濕身，所以未有太多準備，但不擔心濕身，着了背心和泳褲打底。