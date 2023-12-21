【是日通勝】

農曆十一月初九

癸卯年 甲子月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：詞訟、行喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：19、26、41

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：謹記自私乞人憎，凡事應多點為別人設想。

金牛座：愛情運非常好，主動示好易打動心儀對象。

雙子座：身心狀態不錯，但財運稍遜，易丟失財物。

巨蟹座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

獅子座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的紅線。

處女座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

天秤座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

天蠍座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

人馬座：財運呈現上升之勢，毋須為錢銀問題操心。

山羊座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

水瓶座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙魚座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）羊 狀態差

鼠：令人羨慕的一天，事業發展突飛猛進！

牛：樂觀向上，遇到困難，也能冷靜處理。

虎：有伴侶者須自律，以免捲入三角關係。

兔：參與喜慶活動有着數，易收獲好消息。

龍：事業運低迷，時刻提高警惕方可自保。

蛇：神采飛揚，親和力強，易結識新朋友。

馬：凡事留一線，待人接物不要太過強勢。

羊：是日沖煞，身心狀態極差，容易犯錯。

猴：過目不忘，吸收力強，有利讀書考試。

雞：時來運轉，打工仔可靠腦力取得佳績。

狗：勿被眼前假象迷惑，理財投資要三思。

豬：內心忐忑不安，做事衝動，容易破財。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

冬大過年

冬大過年是指冬至比新年重要，當中的冬至是二十四節氣之一，是冬季的一個重要傳統節日，古時候更把冬至視為歲首，即一年的開始。冬至通常在每年陽曆12月21日或23日之間，不論日期如何，冬至都是中國文化中一個重要的團聚時刻。

冬至是一個讓家人團聚的節日，按傳統習俗，人們通常會從不同地方回到老家，跟家人一起準備食物，共同享用，甚至會互相交換禮物，以表達對家人的關愛和尊重。

至於農曆新年也是讓一家人團聚的節日，人們為了慶祝和迎接新一年的來臨，會買新衣服，掃除家中的塵垢，裝飾房屋，並準備各種節慶活動，更會舉行傳統的祭祖儀式，以表達對祖先的敬意，祈求新一年的好運和平安。此外，有些人會放鞭炮、舞龍舞獅、舉行花燈巡遊等活動，以營造節慶氛圍。

無論冬至抑或過年，都是一個享受美食的時刻，人們會準備各種傳統美食，如魚、年糕、餃子等，這些食物象徵吉祥和好運。家人們圍坐在一起，共同品嘗，分享喜悅和祝福。

對中國人來說，冬至和過年是充滿喜悅和溫情的節日，代表家庭的重要性和團結，也象徵新的開始和希望。在這個時刻，人們可以放下煩憂，與親人共度美好時光，並期待來年的幸福和繁榮。