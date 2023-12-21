娛圈單打︱五蚊竟變斗零眼　為了藝術大犧牲

性感女神陳靜（DaDa）向以樣靚身材正見稱，早前在社交網大晒性感婚紗照，旋即引起哄動，可知女神每次出手，例不虛發。她入行十多年首次下海拍劇，為ViuTV新劇《法與情》有突破演出，近乎素顏上陣。劇集播出後激起議論紛紛，皆因靚樣出事了！

她在劇中飾演被控誤殺的窮苦單親媽媽，不惜放下平日的濃妝艷抹演活角色。眾所周知，DaDa出道不久，已憑《低俗喜劇》奪得金像獎最佳女配角，演技有番咁上下。首次拍劇，她亦做好豁出去的準備，沒有勁化眼妝、沒有長長睫毛、沒有大眼仔，嘩，乖乖不得了，平時閃閃發光的大眼睛，變成斗零矇豬眼，判若兩人！

網民勁嗌難以置信，直指唔認得螢幕前女子就係DaDa！正如子華神話齋：如果你落咗妝我仲認得你，叫做化妝；如果你落咗妝我唔認得你，叫做喬裝！噢，咁講法，DaDa平時算唔算喬裝，真係見仁見智咯！

點都好，為了演好角色拋開靚樣，為藝術而犧牲，唔係個個靚女明星肯制，認真態度值得讚賞。試想想，一個又冇錢又要湊女、兼被起訴的單親媽媽，身世夠晒坎坷，點可能一身華衣美服、精緻妝容示眾。DaDa唔止有演員道德，無懼素顏亦係自信的表現。

講開又講，性感女神早屆適婚年齡，早前大晒婚紗照，外界以為她嫁杏有期，可惜只係美麗的誤會。這些年，女神緋聞多多，最轟動要數捲入阿Sa與百億闊少情變，但她始終不開口表態。大家不妨祝福女神，早日搵到真命天子啦！