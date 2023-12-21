老公緊紙巾狂抹汗　何依婷冧豬返港唔慣被叫「林太」

無綫小花何依婷上星期六（16日）於峇里與圈外林姓男友結婚，今晚（20日）終於孖老公林先生返港。一抵港何依婷面帶笑容揮手走向記者與老公站着拍照，期間林先生緊張得需使用紙巾抹汗，依婷隨後解釋道：「佢唔慣面對鏡頭，如果唔係平時成日望開鏡頭，普通人係會好緊張，影婚紗相都係，需要攝影師教佢點樣擺啲姿勢，我揀相都揀咗好耐。」

剛回來的何依婷稱心情好開心說：「忙咗幾個月，終於完成咗。（去咗幾耐？）去咗一個星期，前幾日真係忙緊準備，之後就開始玩，我哋book咗架船同班朋友玩水上活動，好鍾意玩嗰個水上電單車，好好玩，好刺激！」透露當天在婚禮上，和老公發表誓詞時，二人均有感動落淚：「都係講嗰啲一生一世。（老公有冇話畀晒啲錢你？）我唔使佢畀晒啲錢我，我有能力自己搵錢。」又指老公為了實現她能夠在婚禮上跳舞的願望，在婚禮前陪了她去上跳舞課，：「都係啲簡單嘅舞步。（習唔習慣人哋叫你林太？）唔係好慣，因為好似好老。」又分享婚禮上保留了中式婚禮敬茶的環節：「因為我哋兩邊嘅親戚長輩都好多。（有冇玩新郎？）有啊，我買咗個有假pat pat嘅孖煙通，唔准佢用手，淨係不停咁扭，扭條褲上去。」依婷又透露明天就要開工：「啲工作都排得比較滿，不過都開心，工作上又繁忙，婚禮又搞掂，希望嚟緊多啲嘢做。」對於造人她指順其自然，至於蜜月旅行她言暫時沒有安排：「工作上方便再安排，畢竟我同佢成日都有去旅行，之後有時間計劃到就會去。」