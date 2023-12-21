「第21屆香港冬季購物節」及「第21屆香港冬日美食節」周六盛大開幕

【特約報道】第21屆香港冬季購物節、第21屆香港冬日美食節、第23屆香港家居潮流博覽2023、數碼生活及車品博覽2023將於12月23至26日（美食節至12月27日）假香港會議展覽中心1號及3號館盛大舉行！是次場內將設近1,000個參展攤位，絕對是全香港人聖誕節假期必去的室內購物美食嘉年華！

舞台節目

人氣歌手、著名藝人、新世代女團與超凡舞者將現身大會舞台與你歡度聖誕！更有機會與多位藝人玩互動遊戲！

震撼折扣優惠

展商推出多項震撼折扣優惠，匯聚各式各樣的熱門特色產品，必定讓大家滿載而歸！精選商品以HK$1、HK$10、HK$100、一折或半價等優惠價發售。

更多場內精彩活動

【Foodie Buddy Club會員限定】夢「賞」成真聖誕大抽獎

登記成為Foodie Buddy Club會員就有機會參加抽獎，贏取豐富禮品！禮品包括：

頭獎（1名）：Maxcare心動椅（價值：HK$32,800）

二獎（1名）：日本旅遊套票（價值：HK$20,000）

三獎（1名）：Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB（價值：HK$11,899)

安慰獎（10名）：超市現金禮券（總值：HK$5,000）

聖誕「美食放送」（12月23日至26日於三號館舉行）

於每日下午2時及5時，主辦單位將於三號館聖誕「美食放送」派發站免費派發美食予入場人士。

限量福袋

購票入場即送限量福袋！禮品包括黑白全脂淡奶/潔柔牌迷你消毒濕紙巾/ 珠江橋牌豆豉綾魚等不能盡錄！

行哂全場有着數

憑HK$20入場券票尾或掃瞄電子入場券二維碼即可參加！只需於指定3個攤位集齊蓋印或掃瞄二維碼，即可換領精美禮物！

聖誕消費大抽獎

憑場內消費滿HK$500即可參加！有機會贏取包括頭獎旅遊套票（價值HK$15,000）、一年免費迷你倉儲存服務（價值HK$13,536）、家電、寢室用品及廚具等豐富獎品！

免費服務/工作坊

入場人士可憑消費大抽獎抽獎券上之兌換券，享用場內精選服務或DIY工作坊，工作坊包括人體彩繪、聖誕泡泡浴芭Bubble Bar、像素畫 Pixel Art、鬼口水、聖誕扭蛋吊飾、香港特色&聖誕小食羊毛氈、毛球畫、DIY微型盆景等！