孖任達華互揭身家秘密　方中信自嘲被陳淑蘭打到入院

影帝任達華、方中信及陳家樂齊於英皇電影《金手指》內飆戲。談到與梁朝偉自劇集《新紥師兄續集》後再次於銀幕碰頭，任達華笑說：「令我諗番起韓彬（《新》劇角色名字），不過啱啱重播完啦！（覺得點？）好好，大家都冇變。」他形容自己今次角色「奸上奸」，且笑言：「所以冇好報，同埋依家咁多騙案，大家都要小心啲，今次我個角色就係一個好好嘅教材。」

談到今次電影題材圍繞財技，任達華謙稱買樓及炒股「乜都唔識」，即被身旁方中信踢爆：「買樓邊個叻得過佢？全世界都有物業。」任達華搞笑指指自己身上的衫鈕，隨即又揭方中信「秘密」：「佢最多名表同靚車，一架車頂我幾間屋啦！」方中信接口：「我賣晒喇，歸於我佛。」搞到全場爆笑。

對於與偶像劉德華及梁朝偉合作，陳家樂不諱言：「好彩事前導演有同我做心理輔導，同埋華哥（任達華）好好，特登行過嚟同我講唔好怯，一定要威過佢哋（梁朝偉及劉德華），同埋梁生（梁朝偉）冇想像中咁Cool，佢平時唔多嘢講，但知道嗰場戲要特別交流，都主動埋嚟同我傾偈。（傾啲乜？）佢問我依家電視台拍嘢點。（你夠膽凶佢喎。）成為咗角色做乜都得，有時都同導演講吓自己想點表達，佢都話我夠薑。」任達華聞言即鼓勵家樂：「佢進步咗好多，會成為影圈中堅分子。」

另外，談到舊愛陳淑蘭重提當年掌摑其妻莫可欣一事，方中信大方回應：「仲打埋我添，搞到我入醫院住咗兩個禮拜。講你哋又信，不過娛樂新聞係要Juicy啲，無論件事真與假，我都祝福佢搵到下半世嘅歸宿同身體健康。」至於戲中扮演劉德華太太的周家怡則搞笑謂：「劉生嘅顏值已經到天花板，演完佢老婆我成世嫁唔出喇。」