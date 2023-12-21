孖頌樂晒腿襲港開騷！玟星獲驚喜慶生爆喊

韓國女團MAMAMOO成員頌樂與玟星組成的小分隊MAMAMOO+，昨晚（20日）在香港會議展覽中心舉行《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] 》演唱會，是今次亞洲巡唱的最後一站，吸引8,000名粉絲捧場。

演唱會在晚上8點左右開始，2人以一身粉紅色造型登場，其中頌樂穿上淺紅色熱褲騷美腿，她們一連唱出《Aniri》及《Chico malo》兩首歌，之後便用廣東話跟粉絲打招呼，頌樂指今次是首次以2人姿態來港，每次來港都感受到香港粉絲的熱情，兩人又大講中文，玟星用廣東話說:「鐘唔鍾意呀？有幾鍾意呀？」頌樂則講「心心」冧粉絲，又即興唱「心心歌」，十分搞笑。

明日（22日）是玟星的31歲生日，她指知道香港粉絲每年都有準備為她應援的Cafe，一直都很想向大家表達謝意：「好像差不多等了10年，今次終於可以親身去Cafe，好多謝大家。」她又透露前一日到港後有外出吃晚飯，更坐船出海欣賞夜景，頌樂亦說：「香港夜景好美，一邊坐船一邊看夜景真的好幸福。」玟星就大爆頌樂坐船時狂嗌好凍。

頌樂與玟星先後送上個人演出，之後又玩跳舞挑戰，大跳韓團IVE的《I AM》、(G)I-DLE的《Queencard》、NewJeans的《Super Shy》及防彈少年團成員Jungkook的《Seven》等歌曲的舞蹈，最後更驚喜跳香港女團COLLAR《OFF/ON》的舞步，玟星指這個環節是每場演唱會都不同，所以每次感覺都很新穎，同時難度亦很高。

2人之後拿着寫上畫冊登場，畫冊上寫上向香港粉絲表白的字句，包括「謝謝你們喜歡我們」、「今後也要像現在一樣對我們的愛要不變」、「過去愛你，現在愛你，會一直愛你的」，令粉絲十分驚喜。而香港粉絲亦為玟星準備打氣影片和蛋糕，為她預早慶祝生日，令玟星感動爆喊。

她們在Encore環節唱出MAMAMOO的經典歌曲《Dingga》、《HIP》及《Decalcomanie》，唱到《Like Yesterday》時，2人走落台跟粉絲近距離接觸。她們承諾明年會繼續努力活動，希望可以快些再來港跟大家見面，頌樂又用廣東話說：「香港嘅MOOMOO（MAMAMOO粉絲名）世一！多謝大家今日嚟到呢度，大家小心返屋企。」之後再講「心心」跟粉絲道別。