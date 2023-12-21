姚焯菲自家品牌剛開張 即被揭有內地平台同款外套

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）最近做時裝網店老闆娘，自創品牌又做埋生招牌，Chantel品牌服裝以粉紅色及黑色做主打，價格由$240至$4,596不等，最平係印有店名同Logo嘅手繩，最貴則係$4,596嘅白色連身Tube Dress，名為「Chantel Dress」，普通衛衣就索價$800。

Chantel指開業初期，商品會以義賣形式發售，收益將撥捐香港乳癌基金會，又指網站服裝圖係特地聘用攝影師幫手影相，選址亦在網紅貴價酒店內。但有網民發現其中一件Chantel試埋上身、索價$2,808嘅「Hug Me All You Want」外套，心口有一大粒毛毛星星，頗有特色，點知內地平台就搵到同款外套，無論領口、袖口設計及心口粒大星星，都撞晒款，但內地只售86.9元人民幣（約96.99港元），兩件價錢差天共地。另外又有網友發現Chantel新brand竟係近年香港明星自家品牌中平均售價中最貴，如人氣男團MIRROR嘅姜濤、盧瀚霆等品牌，最貴單品只要二千多，係「Chantel Dress」嘅一半。