姚焯菲自家品牌剛開張　即被揭有內地平台同款外套

「聲夢小花」姚焯菲(Chantel)最近做時裝網店老闆娘,自創品牌又做埋生招牌,Chantel品牌服裝以粉紅色及黑色做主打,價格由$240至$4,596不等,最平係印有店名同Logo嘅手繩,最貴則係$4,596嘅白色連身Tube Dress,名為「Chantel Dress」,普通衛衣就索價$800。

Chantel指開業初期,商品會以義賣形式發售,收益將撥捐香港乳癌基金會,又指網站服裝圖係特地聘用攝影師幫手影相,選址亦在網紅貴價酒店內。但有網民發現其中一件Chantel試埋上身、索價$2,808嘅「Hug Me All You Want」外套,心口有一大粒毛毛星星,頗有特色,點知內地平台就搵到同款外套,無論領口、袖口設計及心口粒大星星,都撞晒款,但內地只售86.9元人民幣(約96.99港元),兩件價錢差天共地。另外又有網友發現Chantel新brand竟係近年香港明星自家品牌中平均售價中最貴,如人氣男團MIRROR嘅姜濤、盧瀚霆等品牌,最貴單品只要二千多,係「Chantel Dress」嘅一半。