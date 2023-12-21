靈敢侶情：我真的成長了

以前，我人好單純，別人對我笑，就覺得對方喜歡自己；別人板起臉，就解讀成不喜歡。

後來在一次偶然之下，聽到三個平日常對我笑、其中一個更被我視為好友的同事講是非，我才意識到「笑容可以假」。然後，我開始懷疑人、盡量避開人群，很怕那種被討厭而不自知的尷尬，覺得好醜怪。

出道之後，網民真的助我成長了很多，如今，我管你喜不喜歡我，我喜歡出現就會出席，如不想出席，任憑誰愛我愛到不能自拔，我仍然會拒絕。

這並非過分自我，而是，別人不喜歡你的原因可以有很多：莫須有、聽了謠言、嫌你樣衰、嫌你太英俊美麗、嫌你笑太多、嫌你不笑。總之，他們認為合理就是對的了，你管就是太在意別人的看法、你不管就是自我，既然如此，問心無愧、做自己的事就好了。

膚淺不思考直接相信謠言、愛說三道四、只看表面的人，說到底只是智慧不足、道行未夠。你與其用表情還擊、以為這就叫替自己爭一口氣，倒不如以王者風範笑着憐憫他們，何必跟低層次的人計較，將自己與之相提並論？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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