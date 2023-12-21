葉巧琳恨拍劇做打女　吳業坤送抱拉票冇人吼

歌手吳業坤、葉巧琳（Mischa）及歐子琳等今日（21日）現身將軍澳一中學，為港台「第三十四屆國際流行音樂大獎」頒獎禮擔任表演嘉賓。坤哥表示會唱英文歌及日文歌，笑言相當有壓力，因此特意練習了一段時間，記者指日文應難不到他？他即傻笑否認。

於《萬千星輝賀台慶2023》分別入圍最佳男配角、飛躍進步男藝員及最受歡迎電視歌曲獎十強的他，笑言很開心終於有船飛到澳門出席頒獎禮：「2023年算係事業嘅重新開始，有劇拍、有歌出同有提名已經好滿足，加上觀眾反應好，去深圳拍劇時都有市民認得我，感覺好開心，當然有獎攞就更開心。」談到他上次入圍後即走到旺角街頭Busing兼搞抱抱會拉票，他笑言上次並未有找數，因只有一位姨姨賞面攬了一下：「所以我啲Fans唔係垂涎我嘅肉體，係鍾意我嘅才華。」他表示因年近歲晚，會考慮落區寫揮春拉票。

至於Mischa表示早前演出過5場音樂劇後，發現自己愛上演戲：「好享受代入其他角色嘅感覺，雖然演5場，但由排練開始計已經代入咗個半月，做完其實係有啲唔捨得。」她坦言希望繼續在演戲方面發展，唯獨有一種角色不能演：「好清純斯文嘅角色唔得，大家一直都以為我好斯文，其實我想做啲搞笑或者江湖人物角色。」

而喜愛打機的她，也表示很鍾愛玩角色扮演遊戲，笑指閒時也會到虛擬遊戲世界「行下」，她又透露已向公司報備，因一隻遊戲界享負盛名的角色扮演大作將於2月推出新一集：「已經訂咗隻Game，會叫同事唔好安排工作喺嗰日。（一日打爆機？）咁又唔得，不過想嗰日淨係專心打機。」她更笑指每次都會不捨得而落淚。