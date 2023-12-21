日本福岡北九州市　派5千円消費券無門檻

在外國不少地方，為刺激旅客消費，向觀光客派現金券，就最簡單直接的方法，而最新派「錢」地方，更是香港人最愛的日本。日本福岡縣北九州市，現正舉行「歡迎來到北九州！優惠活動」（WELCOME！KitaQ），向每名外國旅客大派5,000日圓（約HK$272）電子消費券，而且不設門檻，但限額3萬個，先登記先得，送完即止。

適用於北九州指定商店

北九州優惠活動為期3個月（至2024年2月21日），此期間海外旅客即使多次入境日本，每次都可領取5,000日圓（約HK$272）電子消費券；消費券適用於福岡北九州多間指定商店，包括著名觀光熱點門司港、小倉及福岡等逾百間餐廳、酒店及商舖，參與商店皆會貼出活動貼紙以作識別。

領取及使用方法

領取消費券方法很簡單，但就必須親身領取，領取地點包括北九州市內的觀光諮詢處、主要車站及機場，外籍旅客只要出示護照，便可獲領取卡一張，只要用手機掃描卡上QR Code，即可登入領取網站，旅客只需填寫完成網上問卷，即可領取電子消費券。

使用方法也不複雜，基本上旅客只要在指定商店付款時，用手機掃描該店的收款QR Code，再輸入消費金額，待店員確認便完成結帳。不過要注意是，使用者手機必須先連上專用的Wi-Fi網絡，才能顯示金額餘額及使用消費券，在結帳前更要跟店員指明使用該券。

WELCOME！KitaQ 電子消費券【領取地點】【適用商店】名單

北九州電子消費券限制

領取北九州電子消費券，雖無使用門檻，但有設使用期限，由領取當天起計只有5天可使用，並有規定不可轉讓或借出，也不能從第三方領取，在優惠活動結束後（至2024年2月21日）也不能使用，故如沒計劃前往北九州市觀光，便不用領取消券了。