雞排妹賣T-back做公益被嘲「無恥」　怒告網友判決出爐

台灣藝人「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）繼早前同網紅陳沂嘅官司上訴失敗，將面臨3個月徒刑，及得易科罰金萬元（約2萬港元）懲罰後，去年對網友言論提告嘅公然侮辱罪，如今亦被當地執法部門認定為「善意合理」、「適當之評論」為由，不獲起訴。

雞排妹去年升呢做人妻並宣布封奶嘅同時，向來擅長製造話題嘅佢亦乘勢推出寫真集「畢業作」，事後更將寫真集內着過嘅底衫、底褲拎出嚟拍賣之餘，仲強調不計成本，所得將捐贈畀公益團體，其中「原味」喱士T-Back，更傳出叫價破萬台幣，人氣相當驚人。而隨着台灣媒體大肆報道相關資訊，三名分別為童姓、賴姓及黃姓嘅網友，亦因為喺相關社交平台留下：「應該是有病。」、「無恥！」、「真的是臭雞排的啦，還公益！」等言論，令雞排妹一怒之下截圖，更對三人提告公然侮辱等罪。

而隨着當地執法部門嘅傳喚，賴姓網友解釋道：「我主張賣自己內衣褲是沒有恥度的行為，如果用這種方式賺錢，以後年輕人看到都不會循正常管道來賺錢，我沒有指名道姓，也沒有損害她的人格。」最終，當地執法部門依據3人留言內容，認為留言係針對新聞內容發表的主觀評論，並非單純謾罵，若以刑責嚟講，應僅構成加重誹謗，而未涉及公然侮辱。另外，當地執法部門亦認為雞排妹身為公眾人物，將貼身衣物拎去拍賣，並經過媒體嘅報道後，引起大批網友關注，因此其為公益拍賣貼身衣物嘅舉動，應屬可受公評之事。

最後，檢方根據3人留言內容，認定即使用嘅語言有不恰當、令人不愉快，但公共議題嘅討論，本應充滿活力、開放及不受拘束，另一方面，亦認為雞排妹行為在言論監督下才會有所警惕，若對此加以制裁，將使表達意見變成「自我的事前審查」，恐引起寒蟬效應，令人喪失勇氣參與公共議題嘅表達。綜合事證，檢方認定3名網友屬於「善意合理」、「適當之評論」，言論並非以謾罵或眨損雞排妹名譽為目的，應屬意見表達之範疇，處分3人不起訴。