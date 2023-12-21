炎亞綸被耀樂索1,200萬新台幣和解金　今開庭調解不成立

台灣藝人炎亞綸今年6月捲入「#Me Too」風波，遭網紅耀樂指控性侵及拍攝、外流未成年人性愛片，雖然經檢方調查後，性侵部分獲無罪不起訴，但拍攝、外流私密片時耀樂尚未成年，因此他仍遭依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2罪起訴。今他遭網紅耀樂指拍攝、外流未成年人性愛片，雖然經檢方調查後，性侵部分獲無罪不起訴，但拍攝、外流私密片時耀樂尚未成年，因此他仍遭依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2罪起訴。

士林地院今日（21日）上午首度開庭，炎亞綸及耀樂都親自出庭，對於被耀樂開出1,200萬新台幣（約300萬港元）的天價和解金，經理人做出回應。

炎亞綸跟耀樂今天首度同時出庭，由於雙方是分開偵訊，並沒有機會碰到，他在庭後接受媒體採訪，坦言心情相當平靜，有關對方開出的條件，會盡最大努力跟誠意，達到和解的程度，至於相關細節不便透露太多。對於外傳耀樂開出的和解金高達1200萬台幣，炎亞綸經理人表示：「案件還在進行中，細節不方便多說，但往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」

反觀，耀樂表示心情相當沉重，但遇到困境只能咬牙撐過去，由於今天開庭並沒有碰到炎亞綸，只能從網路上感受到對方的態度，目前唯一能做的就是尊重法律判決，但也不忘強調﹕「希望大家好好生活」，據悉，士林地院於上午10時30分開庭，由於涉及性影像，法院採不公開審理，庭訊約1個多小時結束，據悉，雙方今日調解不成立。

有台灣律師對此案件開出1,200萬和解金的看法，並表示就實務上，此類民事和解金，金額大多落在20萬至70萬新台幣之間，若對象是名人，金額也在80萬新台幣上下，但若是和解金是1,200萬新台幣，就實際面而言，千萬和解金遠超過一般案件數10倍，似乎無助和解。