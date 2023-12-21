「深」動打卡　歡度夢幻聖誕

港人北上已成為潮流，除了行街Shopping和搜羅美食，今年北上過節都得，事關跟香港一河之隔的深圳，很多地方已換上聖誕布置與燈飾。今次為大家精選具有濃厚節日氣氛的咖啡店、市集及商場，啱晒打卡呃Like歡度聖誕。

浪漫滿屋

「漫咖啡」於全國均有分店，位於福田區香蜜湖文化新天地的1979店，主打歐陸古典裝潢，設計師選用紅磚牆、拱橋天花、玻璃櫥窗及水晶吊燈，配以木材傢俬、木樓梯及巨型書架，有點像哈利波特的魔幻世界。全店樓高三層，每層各有特色聖誕燈飾布置，例如門口擺放了巨型聖誕樹、樓梯換上松果和聖誕飾物等，隨便拍照都充滿浪漫氛圍。食物方面，網友推介水果雪糕窩夫及魔方冰塊咖啡，而此店每天營業至晚上12時，適合舉辦聖誕Party呢！

網紅必到

位於南山區的「VOWS COFFEE」，從華僑城創意文化園步行約10分鐘可達。此店每年臨近12月都會換上美輪美奐的聖誕裝飾，久而久之就變成網紅咖啡店。今年布置更誇張，遊人來到門口已被巨型的酒紅色蝴蝶結及聖誕樹所吸引，加上木門木窗戶，帶點法國復古風。店內也有很多打卡位，例如糖果屋、180度全景鏡子等。適逢佳節，店家準備了多款聖誕主題蛋糕及飲品，好吃又可愛。此店每天營業至晚上7時，每天下午3時便擠滿了人，建議早點來霸位。

中西合璧

南山區「南頭古城」擁有近1,700年歷史，全城建滿嶺南廣府風格的建築物，但隨着愈來愈多文化品牌及特色餐廳進駐，現已變成年輕人的休閒蒲點。每逢聖誕節，主街及商舖都滿布聖誕裝飾、街頭藝人，令人有種置身歐洲市集的感覺。除了主街，這裏的小巷也暗藏一些中古店及飾物店，保證各位滿載而歸。建議下午4時左右從古城東門開始逛，此處的咖啡店已裝飾了白色及粉紅色聖誕樹，到處打卡後沿路逛至黃昏，燈光經櫥窗透射出來別具聖誕氣氛。

巨熊坐鎮

「湖貝冬季奇妙生活」聖誔主題市集即日起於羅湖文錦花園廣場舉行，平日由下午4時開放至晚上9時，周末則由早上11時開放至晚上10時，毋須門票便可免費入場。最大打卡位是廣場中央的巨型聖誕熊，睡眼惺忪配上紅色聖誕帽可愛到暈，吸引不少網紅專程前來「出片」。市集備有木雕、香薰、蛋糕等攤檔，還有人氣紙藝品牌「十八紙」進駐，不但發售紙造精品，還用紙張搭建了拍攝場景呢！特別一提，市集營業至明年1月7日，元旦都可以去玩啊！

天使飛翔

深圳不少大型商場都布置了聖誕裝飾，當中深圳灣萬象城以Jingle Bay為主題，時尚街區設有12米高巨型聖誕樹，上方掛滿可愛小天使，夢幻度滿分。南山區萬象天地則主打中庭的純白9米高聖誕樹及巨型香水瓶，啱晒女士們自拍。另外卓悅中心的中央大街、西區及北區都有如巨型禮物盒般的聖誕裝置，並設有市集販賣手作產品、毛公仔及服飾，搖身一變成嘉年華會。