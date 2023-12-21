肥仔生日見蛋糕以為有人同佢慶祝　點知主角係Edan

男團ERROR成員梁業（肥仔）今日（21日）以頒獎嘉賓身份出席活動，肥仔笑言：「因為我哋ERROR專門教壞小朋友，佢覺得我冇教壞喎咁咪搵我做嘉賓。」稱自己亦有所進步，給人一種正面的形象所以才被邀請頒獎給小朋友。

肥仔分享小學時期曾當風紀的經歷：「細個都算係品學兼優，但可以話係愈大愈唔優，小學就做風紀睇住有冇人曳，中學就到自己曳。」指自己一到中學就很貪玩，笑謂如果當初他認真學習，現在應該會是一位金融財俊。講到跳舞，肥仔指他最初接觸到跳舞是因為郭富城的《芭啦芭啦櫻之花》：「嗰時我媽個朋友有隻碟，係一個日本妹係到跳，我都跟住跳，嗰次係我人生真正學跳舞。」指媽媽從他孩童時期就會帶他落Disco跳舞。

談到由ERROR四子主持的ViuTV節目《究竟讀緊乜》中肥仔不受台灣女生歡迎，他自言這5年來都被這樣對待，指人總是比較喜歡長的帥的：「我印象最深刻係嗰時我啱啱出咗首Solo歌，個一日係我生日一兩日後做訪問，有人拎咗個蛋糕過嚟，我以為係同我慶生，但原來係攞個蛋糕叫我幫Edan（呂爵安）慶祝生日，其實Edan係下星期生日。」形容當時心情原本很開心，但一下子就被打沉。他又分享自己從小就未成功追到女生：「我讀男校，期實好少會溝女，永遠都係成班人一齊打波。（你覺得自己有咩優點？）我Sell內在，啲女仔未同我相處過唔知我嘅好。（阿Dee都贏你？）我唔夠佢高，而且佢有佢嘅魅力。」

聖誕將至，肥仔指當日會在家休息：「嗰日咁多人影燈飾，我出去我都會變埋燈飾嘅一部分。」問到今年有沒有另一半陪過聖誕？肥仔避談說：「唔講呢啲（有冇其他人選？）都係嗰個，但佢唔係香港（點解佢會走？）唔好提佢，佢有佢自己想做嘅嘢。」