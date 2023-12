馬來西亞華人女星楊紫瓊在《第95屆奧斯卡金像獎》中憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪「最佳女主角」,成為奧斯卡首位亞裔影后。今年7月驚爆婚訊,與年長17歲的男友Jean Todt於瑞士日內瓦結婚,結束19年愛情長跑。

日前,楊紫瓊與丈夫返家鄉馬來西亞補辦婚宴,楊紫瓊透過社交平台上載與家人的大合照,感激大家出席,以英文表示:「在怡保,很高興有這麼多兄弟姐妹、表兄弟姐妹、家人從世界各地趕來慶祝,感謝林家人在他們夢幻般的博物館接待了我們所有人!」相中所見,楊紫瓊的媽媽譚慧珍捉實女婿的手影合照,難掩興奮之情。另一張相則見楊紫瓊丈夫攬實外母合照,非常溫馨。