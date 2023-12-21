MIRROR 12子做怪盜各具本領　姜濤原來識催眠

人氣男團MIRROR首次齊人參演電影《12怪盜》（WE 12），上月更率先舉行了4場電影互動體驗場，獲不少粉絲撲飛捧場支持。有關方面今日再釋出首條官方電影預告，角色各身懷絕技的「12怪盜」各施本領盡顯魅力，且公布落實於明年復活節上映。

今次電影講述地下組織「怪盜公會」默默守護社會秩序與和平，當中怪盜Ian擅長策劃、怪盜KT姜濤精通催眠、怪盜Stanley擅於竊聽、怪盜A.Lo盧瀚霆身手靈活、怪盜Edan游繩技術一流、怪盜Jer可以瞬間變裝、怪盜Tiger懂讀唇、怪盜Alton擅長網絡攻擊，怪盜AK掌握動物傳心術、怪盜Lokman熟悉解鎖技術、怪盜Frankie最強第六感，以及怪盜Jeremy擁超級記憶力，大量資料也能過目不忘。

12位怪盜奉命完成一宗將會影響全地球的重要個案。是次任務受關注環保的巨富委託，需從暗黑科學家頒獎禮中盜取得獎作品「多重宇宙滅蚊燈」，阻止發明破壞地球生態平衡，期間12子要重燃團魂，與保安經理楊偉倫惡鬥，任務殊不輕易。而約分半鐘的首條預告片內，12子既整蠱造怪、又展示身手非凡的一面，畫面爆笑兼緊張刺激，吸睛非常。