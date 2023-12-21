開P要揀大電視　呢款Sell靚聲？

聖誕節及跨年特別多Party，招呼朋友返屋企玩，無論打機、睇戲或唱K都要有部大電視。小米最近就把旗下電視首度引入香港，宣布推出A Pro及Max兩個電視系列。兩個系列均採用一體成型的金屬框設計，其中A Pro提供85吋及100吋，擁有4K解像度、144Hz更新率、1,000nits峰值亮度、Dolby Vision影像技術和Dolby Atmos全景聲，更內置2組支援DTS-X的15W的立體聲喇叭，聲音好似戲院好勁！

至於A Pro Series就備有75、65、55和43吋四個Size，同樣採取金屬機身全屏幕設計，支援4K解像度、120Hz競技模式及DCI-P3 78%廣色域；其中頭三個尺寸均內置2組10W立體聲喇叭，43吋則內置2組8W的立體聲喇叭。以上電視即日起接受預訂，買任何一款均送Xiaomi TV Stick 4K乙支。

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講到大電視，同期Samsung亦為QLED 4K Q80C電視系列新增98吋特大型號，配備全新點陣背光技術，顯示超深黑色和純白色。同時量子神經網絡處理器4K（Neural Quantum Processor 4K）對應AI高解像度提升技術，能把任何畫面提升至4K解像度。仿真景深強化技術則可模仿人眼，提升畫面的對比度以模擬出更像真的畫面。