張景淳終獲放生重返《愛‧回家》　蘇韻姿掛住「家」人等消息

藝人張景淳上年被安排於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中出差，而他於劇中飾演的龔燁與熊若水（呂慧儀飾）結婚後，只是「回家」一陣子就再被安排繼續出外公幹，直至現時張景淳都是「無影」。沒有工作安排之時，張景淳與好兄弟羅天宇、李興華齊齊專心於內地搞小食店賣雞蛋仔，而網民不時於網上「發功」，希望龔燁與熊心如（蘇韻姿飾）可以快回家，但至今還未如願。

不過，無綫已開始「放生」張景淳，給他重返《愛‧回家》，日前已秘密開工拍攝，他有份拍攝的戲份會安排於農曆年播出，換句話他即是可以返「家」與熊家一起過新年，皆大歡喜。不過，蘇韻姿似乎還未過完冷河，暫時未有得回家住。至於之前已返家的周嘉洛則會繼續於劇中發放笑彈，與林凱恩有不少搞笑劇情。

對於終於返「家」，張景淳接受東網獨家訪問時坦言：「多謝大家一直咁喜歡《愛‧回家》，睇得咁投入，多謝劇組編劇安排啦！好開心繼續同丹爺、熊家、接龍佢哋繼續拍攝每日共事，嚟緊會努力將最好演出帶畀觀眾，記得日日留意劇情。」至於「老婆」呂慧儀受訪時坦言這是一個很開心的消息，「年尾返嚟熱熱鬧鬧、開開心心咁過年就最溫暖啦！希望喜歡龔水嘅觀眾同龔水黨都可以同我一齊期待。（會否有驚喜劇情？）劇情方面就交返畀我哋嘅神編劇組，我都係佢哋嘅劇本迷，集集追，睇吓嚟緊有啲咩得意嘢會發生喺『龔水』身上啦！」

至於日前才完成音樂劇的蘇韻姿受訪時謂：「我依家未收到消息返《愛‧回家》，不過自己之前一直做緊音樂劇，亦開緊新劇《非份之罪》，暫時會專注做好目前工作先，其餘都係等公司安排！隨緣啦！雖然我都好想快啲返屋企同熊家一齊開工，我都好掛住佢哋，但好多嘢唔喺我控制範圍內，所以都係抱住隨緣心態，有咩工作就會好好珍惜、好好把握。」她又指現時做音樂劇令自己接觸不少新事物，「喺呢啲唔同體驗，令自己喺演戲同劇本了解嘅技能、能力都有所提升，當然我仲有好大嘅進步空間，希望自己可以不停學習，令自己眼界擴闊啲，做演員都需要多啲經歷、經驗，擺入去角色入面，所以我希望每一次接到新工作，都可以有唔同嘅得着。」

她又指很感恩無綫監製王心慰給他的新角色，希望大家看《非》劇時，不是見到蘇韻姿或熊心如，而是見到另一個她，「我希望個人同角色都有分別，這是我做演員的目標，依家虛心學習，每一次都有進步，希望大家都會見到啦！