朱茵躋身「靚到癲」第7位好光榮 黃貫中最愛太太內在美

藝人朱茵日前與丈夫黃貫中（Paul）為新一年拍攝造型照。Paul坦言最欣賞太太的內在美而非其亮麗的外表：「心目中太太樣樣都靚，最主要係佢嘅內在美同性格。大家相處咗咁多年，外表幾靚都會對厭，一個人最緊要內在，唔好以為我講風涼話，其實我真係欣賞佢內在美多過外在美。」

至於朱茵就網民發起的「一人一個靚癲嘅女明星」投票，自己成功躋身第7位「謝票」，直言感到十分光榮：「好開心，覺得好光榮！大家仲記得我，對我嚟講係一個好大嘅支持。其實靚真係各花入各眼，冇一定準則，我覺得最緊要係有自信、心情要開朗，所以我盡量保持好心情。」

聖誕將至，朱茵與Paul表示今年會留港慶祝，前者謂：「今年第一次放真嘅聖誕樹喺屋企，原來成間屋都會香晒，而且我哋已經提早布置好聖誕裝飾。其實已經好多年冇掛呢啲裝飾，今年係隆重其事，同埋我哋有共識，今年會買好多聖誕禮物放晒喺聖誕樹，然後大家抽，禮物係其次，最重要係嗰份精神，諗啲小心思氹屋企人，因為回憶攞唔走。」

而對於新一年工作，朱茵表示會繼續挑選好劇本，給觀眾驚喜，至於Paul則將推出唱片：「呢隻碟錄咗好耐，有成十年，希望有個圓滿嘅結束，所以全副精神會放喺隻碟度先。」